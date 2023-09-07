河套爭取試行專屬跨境管理　黃錦輝︰香港深圳要「夾得好」

國務院日前印發《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，政務司司長陳國基稱，本港會繼續積極與深圳合作，推動「一區兩園」優勢，包括爭取試行專屬跨境政策，確保人流、物資流及數據流都能暢通流動。至於政策細節，中大工程學院副院長、選委界立法會議員黃錦輝表示：「不用猜度呢啲嘢，做好手頭上的事就OK。」



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黃錦輝指河套規劃已經討論多時，難得國務院印發規劃，規劃受眾是廣東省國部委，但內容有很多和深港科技合作的事宜有關，故不能擱置，政府亦有即時歡迎規劃書，雖然規劃書對本港沒有約束力，但有鞭策方向，香港要和深圳「夾得好」才能發揮得好。

科研成果落地需要中間人協調

在《規劃書》下，黃錦輝相信未來會有更多科研成果落成。政府去年《施政報告》提出的「產學研1+計劃」，以配對形式資助不少於100支有潛質成為初創企業的大學研發團隊，首三年將其科研成果轉化「落地」，繼而於隨後兩年內將科研成果商品化，以符合市場需要。

不過他提出大學和企業之間有思維上的差異，企業希望投放在科研項目的資金可盡快回籠，至於做研究的大學團隊就一心想做研究，兩者不時出現談不攏的情況。他建議政府培訓更多「技術轉移中間人」，最好是同時熟悉商業和創科研究的資深人士，幫助協調。

周日訪問新加坡 考察當地科研轉化

黃錦輝提到周日（10日）會出發到新加坡考察，期間會參觀當地企業發展局的子機構Innovation Partner Impact，該機構協助企業搜尋需要的技術，檢視企業對創新科技的需求，亦提供創新顧問計劃，由熟識商界和創科界的資深人士制定方案，幫助科研成果商品化，相信值得香港參考。