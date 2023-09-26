黎智英案｜港府不點名譴有海外機構和媒體發表誤導言論及抹黑

港府今日（26日）發聲明強烈譴責及反對有不同海外機構和媒體，就涉及黎智英的相關案件所採取的執法行動及法律程序作出誤導言論和抹黑，批評此是對香港特區內部事務和香港特區法院行使獨立審判權作出公然的政治干預，強調絕不容許任何人干預香港特區的司法程序。



《壹傳媒》創辦人黎智英被控違反《港區國安法》，惟服刑滿1000天仍未開審。

《壹傳媒》創辦人黎智英被控違反《港區國安法》，還押1,000日仍未開審。其子黎崇恩早前聯同保護記者委員會及海外人權組織，公開致函英國貿易大臣巴登諾克要求會面，並呼籲英方對港府施加制裁。黎崇恩更批評審訊只是一場「表演」，亦表明非常擔心父親的健康狀況。

《華爾街日報》編輯部今亦發表評論，質疑香港這個關押政治犯的城市，如何向外宣稱自己為世界金融中心。評論指自2019年反修例事件至今，包括黎智英在內已經有1,647 名政治犯被關押。評論指黎智英在監獄的時間愈長，將愈能證實謊言，而香港恪守法治的聲譽也將成為遙遠的回憶。

港府今（26日）發聲明，不點名強烈譴責及反對有不同海外機構和媒體，就涉及黎智英的相關案件所採取的執法行動及法律程序作出誤導言論和抹黑，批評此是對香港特區內部事務和香港特區法院行使獨立審判權作出公然的政治干預，強調絕不容許任何人干預香港特區的司法程序。

發言人表示，就所有涉及黎智英的案件，他充分行使其辯護權和上訴權，由擁有獨立審判權的法庭在公開審訊及聆訊後基於適用法律、事實和證據作出裁決和判刑（如有），而判刑理據亦已在公開的判刑理由書中詳細解釋。任何指相關控罪「虛假」或定罪「不公平」的言論，都是對司法公正極其不尊重，港府嚴正敦促有關的海外單位停止干預香港特區的審判獨立和內部事務。

發言人亦補充，倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是公然破壞香港特區的法治。

發言人亦指，港府對於有關單位呼籲的所謂「制裁」嗤之以鼻，無懼任何威嚇，定當依法堅定不移履行維護國家安全的責任，並強烈敦促相關呼籲所對應的國家遵守國際法和國際關係基本準則的行為，並停止干涉純屬中國內政的香港事務。