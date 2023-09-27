澳門首宗猴痘病例　男患者曾到香港及珠海

澳門出現首宗猴痘確診個案。澳門衛生局昨日（26日）接獲首宗猴痘病例通報，29歲男患者為澳門居民、無業，潛伏期內在澳門曾有高風險性行為，也曾到過香港和珠海。病人聲稱，在香港、珠海及出現症狀後，均沒有高風險性行為。



澳門衛生局指出，該名患者9月16日發燒，19日出現淋巴結腫大、全身皮疹、水泡等症狀，17、18、20日曾到鏡湖醫院就診，症狀未見好轉。9月25日，他再到仁伯爵綜合醫院急診就診，皮膚膿泡拭子經猴痘病毒核酸檢測結果為陽性，證實為猴痘。目前病情穩定，已住院隔離治療。

根據流行病學調查資料，患者於潛伏期內在澳門曾有高風險性行為，也曾到過香港和珠海。病人聲稱在當地（香港、珠海）及出現症狀後，均沒有高風險性行為。患者的其他情況仍在調查中，包括密切接觸者追蹤和溯源。

當局指出，因應鄰近地區近期猴痘病例明顯增加，導致猴痘在澳門傳播風險上升。為減少傳播風險，9月14日起，經醫生評估為高風險的澳門居民，可免費接種猴痘疫苗；而依法獲准在澳門逗留的非澳門居民，若被評估為高風險，則可付費接種。另外，此疫苗接種服務暫不向旅客提供。

澳門衛生局強調，參考世界衛生組織及其他國家或地區的資料，一般人群感染猴痘風險低，沒有大規模接種疫苗的必要。而高風險人士，包括與猴痘懷疑或確診病人有密切接觸、具有高風險性行為、或因工作需要接觸猴痘病人的醫護及其他人員，可考慮接種。