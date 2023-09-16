猴痘將納乙類傳染病管理　專家：不會大範圍傳播　群衆無須擔心

國家衛生健康委周五（15日）公告稱，自下周三（20日）起將猴痘納入乙類傳染病進行管理，採取乙類傳染病的預防、控制措施。另一方面，中國猴痘疫情特點是98.9%病例為男性，而女性感染猴痘登上微博熱搜。對於疫情是否有傳播擴散風險，專家解讀指出，普通群眾沒有必要擔心。



國家衛健委稱，考慮到猴痘疫情將一定時期內持續存在，為進一步科學規範開展猴痘疫情防控工作，切實保障人民群眾生命安全和身體健康，決定自下周三起將猴痘納入《中華人民共和國傳染病防治法》規定的乙類傳染病進行管理，採取乙類傳染病的預防、控制措施。

據了解，《中華人民共和國傳染病防治法》規定管理的傳染病分甲類、乙類、丙類三類。乙類傳染病包括，傳染性非典型肺炎、愛滋病、病毒性肝炎、脊髓灰質炎、新型冠狀病毒肺炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血熱、狂犬病、流行性乙型腦炎、登革熱、炭疽、細菌性和阿米巴性痢疾、肺結核、傷寒和副傷寒、流行性腦脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生兒破傷風、猩紅熱、布魯氏菌病、淋病、梅毒、鉤端螺旋體病、血吸蟲病、瘧疾、甲型H1N1流感（原稱人感染豬流感）。

另一方面，中疾控網站本月8日公布，中國內地8月新增報告501宗猴痘確診病例。根據流行病學調查分析，疫情中98.9%病例為男性，92.5%病例明確為男男性行為人群。而病例中有5宗為女性，發病前21天內均有異性性接觸史，通過異性性接觸感染可能性大，異性伴侶中3宗為猴痘感染者、1宗近期有出疹史、1宗無猴痘相關症狀。數據發布後，女性感染猴痘上微博熱搜。

對於猴痘疫情是否會傳播擴散，北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾表示，國內從6月份開始出現本土病例，並且6、7、8月持續出現，且出現病例的地區越來越多，鑒於這種情況，猴痘可能在未來一段時間內會持續存在。尤其在高風險人群有可能還會持續存在，病例數近期可能會有所上升，所以需要一個長期制度明確下來。

猴痘將納乙類傳染病管理。（Getty Images）

國家感染性疾病臨床研究中心主任、深圳市第三人民醫院院長盧洪洲也表示，猴痘納入乙類乙管，一方面使得管理猴痘的防控措施將更具有法律依據，所有防控部門、醫療部門的工作人員依法實施工作，更具有權威性和可實施性。 另一方面猴痘患者也必須履行配合調查義務，同時也應獲得個人隱私的法律保護。

不過，盧洪洲表示，猴痘的傳播途徑仍然是密切接觸傳播為主，尤其是同性行為人群的性接觸傳播被高度關注；其致病力並不大，全國目前尚未出現猴痘致死病例，本地區也尚未出現重症病例。他認為，這意味著從猴痘的致病性、傳播能力、易感人群來看，猴痘傳染病目前不會對公共衛生造成很大威脅。

李侗曾亦表示猴痘傳染病還不會造成大範圍傳播，現時猴痘主要還是經黏膜和破損的皮膚侵入人體。男男性行為更容易感染，異性的性接觸也可以感染，但普通人群感染很少。根據對猴痘病例的密接人員進行觀察，發現基本上沒有發生性接觸，就不會被傳染。日常接觸感染猴痘的風險是非常低的，普通群衆沒有必要擔心。

李侗曾強調，主要是重點人群，高風險人群要注意，呼籲如果發現周圍有猴痘患者或者發現有人症狀像猴痘如出現發燒、皰疹，就盡量不和其發生皮膚的密切接觸。另一方面，若自身皮膚有傷口，就應避免有裸露傷口接觸他人。