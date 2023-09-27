美酒佳餚巡禮｜闊別五年10.26起中環海濱舉行　首次加入中國酒

「香港美酒佳餚巡禮」受疫情影響一度移師網上舉行，旅發局今日（27日）公布活動闊別五年後，今屆將在10月26日至29日回歸中環海濱舉行，規模與2017年相若，料14萬人次入場。

屆時將有約300個美酒及美食攤位參與，並首次加入中國葡萄酒的類別，以及設全新的「品味學堂」。市民及旅客由10月10日起，可在旅發局網站購買入場券及品味通行證，即場試飲、試吃產品，價格視乎日期及品味通行證而定。



旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文表示，場內的香港特色美食加入創意元素，並非普通夜市的小吃，「唔係就咁魚蛋燒賣。」



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200個攤檔提供36個國家美酒

旅發局公布，香港美酒佳餚巡禮回歸中環海濱活動空間，屆時將有約200個美酒攤檔，匯聚36個國家包括法國波爾多、勃根地區、意大利等美酒；亦有較少曝光的美酒，如東歐小國摩爾多瓦葡萄酒、新加坡豆清酒等。

有見中國葡萄酒逐漸登上世界舞台，活動亦帶來8間來自山東、寧夏及雲南的酒莊，例如中國葡萄酒的明日之星「瑪瑟蘭」、中法元首的國宴酒「蛇龍珠」等。

近100個美食攤檔包括大灣區美食

展區亦有近100個美食攤位，搜羅17個國家地區的美食，包括阿根廷烤肉、日本燒烤、印度烤雞等。另外亦加入香港及大灣區特色小吃，包括避風塘炒薯仔、順德魚三寶；創意甜品如白兔糖雪糕、黑糖珍珠爆漿蛋撻等。

市民及旅客由10月10日起，可在旅發局網站購買入場券、品味通行證、「品味學堂」門票。（旅發局提供）

此外，場內主舞台每晚亦上演音樂表演，包括美國組合ABBA Fab、菲律賓女歌手Crisel Consunji等，而全新的「品味學堂」亦提供17場主題工作坊，粵菜名廚何劍生教授烹預飪技巧，亦有日本大米專家分享低碳飲食文化等。

入場券連品味通行證最平$220

市民及旅客由10月10日起，可在旅發局網站購買入場券、品味通行證、「品味學堂」門票。其中入場券按日期分為20元及40元；品味通行證則分為200元及400元（分別分括8張券和14張券，另包贈品）。換句話說，入場券連品味通行證，最平需要220元。

屆時市民及旅客在入場後，需要使用一張或以上「品味券」，換領心儀的美酒或小吃。而「品味券」已包括在品味通行證中，或可單獨在APP中按需要購買（該APP尚未推出）。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文。（蘇煒然攝）

場內香港小吃加入創意元素：唔係就咁魚蛋燒賣

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文表示，今屆參展商有約300個，並估計入場人數約14萬人次，均與2017年相若。 「今年想試一試，鼓勵返夜間氣氛先。」

被問到2018年的入場人數及攤位數量更高，陳俊文解釋，由於2018年為活動的十周年，因此當時場地面積較大，可容納的人數更高，故不能相提並論。

陳俊文又指，場內的香港特色美食加入創意元素，並非近日在各區舉辦的夜市所出售的小吃，「唔係就咁魚蛋燒賣」，加上活動的美酒及美食均以品味券換領，不能反映實際價錢，並不適合以「銀碼」互相比較。