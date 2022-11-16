美酒佳餚巡禮｜11.17搶2.5萬張電子券免費食鮑魚　有件事須先處理

旅發局「香港美酒佳餚巡禮」將在本周四（17日）上午10時，在網上派發2.5萬張電子優惠券，憑券可免費享用價值100元的雞尾酒或小食，或價值150元美酒佳餚限定套餐。須注意，因個人帳戶的電子錢包，最多同時可保存1張券，若市民在本月3日曾領取，須用完後才可再到平台領取。



「香港美酒佳餚巡禮」將於11月1日至30日登場。（旅發局圖片）

▼美酒佳餚巡禮部份特色雞尾酒▼



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為慶祝特區成立25周年，旅發局早前宣布，將送出美酒佳餚巡禮「電子優惠券」，透過Discover Hong Kong電子平台派發，領取方式與早前「夏日賞賞你」相同。派發的優惠券分為兩種，可免費體驗「創意雞尾酒」及「遊『酒』海岸線」兩個活動，包括︰

1. 價值100元「創意雞尾酒」電子優惠券，可在逾210間參與餐廳及酒吧，換領指定餐單的一款雞尾酒或一款小食。



一按揀創意雞尾酒

2. 價值150元的「遊『酒』海岸線」電子優惠券，可在160間參與餐廳及酒吧，換領美酒佳餚限定套餐。



遊「酒」海岸線餐廳一覽

有興趣的市民須擁有 Discover Hong Kong 網站的電子優惠平台帳戶， 未有帳戶者可預先以手提電話作簡單註冊。（網站截圖）

搶券前須事先登記帳戶

市民進入電子平台後（須事先登記帳戶），便可選擇其中一款電子優惠券，每次最多領一張。優惠券將儲存在其個人帳戶的電子錢包，可在心儀餐廳酒吧出示及使用。

旅發局透露，該價值150元的美酒佳餚限定套餐，其中一款包括鮑魚、沙律、魚子醬西多士及紅酒套餐；至於價值100元創意雞尾酒則包括「鴛鴦馬天尼」、「十年陳皮茶」等。

個人帳戶電子錢包只可同時保存一張免費電子優惠券

旅發局今次分兩期、派發共 5 萬張免費電子優惠券，登入平台後，要從兩款電子優惠券中選取其中一款，儲存到個人帳戶的電子錢包中，惟最多只可同時保存一張免費電子優惠券，即兌換完已有優惠券後才可再次到平台領取。

▼美酒佳餚巡禮部份參與餐廳▼



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未能搶得優惠券亦可優惠價品嚐

未能搶得優惠券的市民，仍然能以活動價品嘗美酒佳餚。其中「創意雞尾酒」活動，有逾210間參與的餐廳及酒吧獲邀。該批雞尾酒特意加入香港食材或地道茶餐廳口味，當中不少參與酒吧及調酒師曾在國際賽事中獲獎，大部份僅售100元。

至於「遊『酒』海岸線」活動邀請近160間海景餐廳，包括位於尖沙咀的Hue Dining、中環的SHE、堅尼地城的Grain Gastrobpub & Brewlab等，在限期內推出美酒佳餚組合清單，大部份僅售150元。

▼旅發局帳戶註冊流程▼



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6步完成註冊帳號

1） 市民須進入旅發局的網站，按右上角的「登入／註冊」，進入註冊頁面。

2） 輸入手機電話號碼。

3） 勾選「我不是機器人」並通過認證。

4） 揀選驗證電話號碼的方式，默認為短訊。

5） 手機收到短訊後，輸入驗證號碼。

6） 輸入姓名、設定密碼，並勾選確認聲明，便可完成註冊。

