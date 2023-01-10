國際美酒展疫後首辦實體展設試飲　日本參展商指疫下港訂單少一半

第十四屆香港國際美酒展今日（10日）起一連兩日在香港會議展覽中心舉行。今屆美酒展是疫情後首次恢復試酒環節並以實體舉行，有一百個參展商參加，當中30個來自日本。有日本參展商表示，在疫情期間，餐廳生意減少，影響對香港的岀口量減少近一半。



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只開放予業內參加 設日本廳

今屆美酒展只開放予業內人士參與。貿發局市場推廣及發展副總監李嘉瑋表示，今屆有100家來自不同國家及地區的參展商，當中有30家來自日本，其中一個展廳為日本廳。

貿發局市場推廣及發展副總監李嘉瑋表示，今屆有100家參展商參與。(梁鵬威攝)

展商：展覽首日上午已忙個不停

在日本酒中，威士忌較受港人歡迎。有製作日本威士忌的篠崎公司就指，首日上午已經忙個不停。營業部課長梅野尚平指，他們有售三款威士忌，最受買家歡迎的是Sherry威士忌，因為入口濃郁，記者試飲亦覺味道濃烈但帶酒香。

不過梅野先生指，如果較有經驗的買家，又會喜歡原味威士忌，因為味道最原始，更似威士忌質感。另外的Brandy威士忌就更濃味，不過帶麥香。梅野指三款都有在港批發，通常供應給餐廳，一支售價在香港大概600港元。

對放寬防疫感高興：只有親身會面才真正體會買家需要

梅野先生指，對防疫政策放寬感高興，因為只有親身與買家會面，才能真正體會買家需要。他指疫情期間，他對香港的岀口量減少近一半。他自己亦覺得隔離措施很麻煩。「所以有幸親身來到，實在太好了！」

他亦希望除了他的酒，其他日本產品都可以來港推廣。不過他都擔心中國的疫情，會令港日往來的航班影響，有「未知的恐懼」，不過他都喜愛香港的市場，會在今年內再來港。

千葉縣百年老字號來港推銷新酒

另外有福岡縣政府聯合6個當地酒商來港參展。當中的清酒「沖島」，是在當地同名島嶼上神社，用該島的水以純米釀造，酒跟島都是世界文化遺產，非常珍貴。

負責協調的福岡銀行香港分所所長稻富武指，本來9月初計劃邀請6位酒商老闆來港，惟最後因防疫限制而未能配合日程，今次只有一位老闆來到。他指酒一定是要試飲才知優劣，「可以試飲實在非常好。」。

來自千葉縣的清酒亦有特別。岩井清酒是當地百年老字號，負責人石崎由衣指，公司以不同米種都釀造大吟釀，知道香港人很久沒岀外，沒有接觸新的日本酒，所以希望給予香港人新的嘗試。她指一支750毫升的的吟釀，在港大概售賣100港元。

有本地生產的手工啤參展，double haven的負責人Sophie指，其手工啤罐面圖案是香港的特色郊外地方，如印洲塘等。她指疫情令她們從美國來的原材料送遞延誤，同時第五波疫情令酒吧關閉，令酒吧的批發量下跌40%。她希望防疫政策放寬會令鎖量增加，「所有事都應回復正常。」。