廉署舉辦誠信領導課程　為機管局管理人員　提升建造業廉潔水平

廉政公署近日舉辦為期兩日的「工務工程管理人員誠信領導課程」，協助加強建造業管理人員進一步提升業界管治水平。廉政專員胡英明今日（27日）在結業儀式致辭時表示，誠信是社會和國家發展的基石，對於工程領域尤其重要。機管局推展多個大型工程項目，具誠信的工程管理人員和制度，可確保工程質素及安全。



廉署人員與學員交流工務工程常見貪污風險、誠信管理和誠信文化。（廉署提供相片）

廉署與機管局合作，為機管局管理人員舉辦課程，胡英明頒授證書予近30位完成課程的機管局管理人員，他表示：「香港國際機場已從一個城市的機場，逐步演變成機場城市。國家『十四五』規劃以及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》確立香港的國際航空樞紐地位，可見香港國際機場對大灣區，以及整個國家發展均發揮策略性功用。」

運輸及物流局局長林世雄表示：「這次培訓，有來自政府各部門和廉署的講者，分享與項目管理相關的防貪經驗，內容涵蓋公共工程管理、防貪條例執法、項目管治方法、項目管理及監察，以至領袖加強項目團隊誠信文化等，內容全面；我亦欣悉機管局學員投入參與討論，經過系統性及高水平的誠信領導培訓，對防貪意識和誠信管理有更深刻見解。」

為期兩日的課程由資深前線調查人員解說近年貪污情況，並透過廉署近年真實個案，深入剖析近年工務工程常見犯案手法，透過互動形式向學員講解防貪法例要點及公職人員行為失當等罪行。

防貪處人員亦與學員交流工務工程中不同工序，包括採購、工程監管、批核工程款項等方面的常見貪污風險、防貪措施和建議監控做法，以及採用誠信風險管理系統以提升防貪能力等。防貪處亦介紹全新「建造業防貪指南」，就管理顧問公司、分判及管理工程合約和施工質量控制測試等不同範疇，提供防貪建議。

此外，社區關係處人員亦與學員分享工務工程中建立廉潔文化的重要，並介紹廉署防貪服務及培訓資源，協助建造業鞏固誠信文化。