廉署破歷來最大宗樓宇維修貪污案　起訴23人　涉行賄受賄共$650萬

廉政公署今年1月採取「火網」行動，拘捕樓宇管理業內一個貪污集團骨幹成員，廉署指經深入調查後，周四（21日）落案起訴其中23名被捕人士，控告他們涉嫌串謀行賄受賄共逾650萬元及串謀詐騙，涉及10個住宅及商用樓宇的多項大維修工程及其他工程，合約總值約5.2億元。廉署稱，今次為歷來就樓宇管理及維修最大型檢控個案。



廉署指在調查發現，有持分者拒絕被告所提供的賄賂，大部份涉案樓宇的相關維修工程仍未批出合約予涉案人士，而在「火網」行動後，廉署已主動聯絡所有涉案樓宇的相關持分者，包括法團、業委會及物業管理公司，以便他們適當跟進涉案工程。廉署稱，相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再採取執法行動及起訴更多人士。



廉政公署。（資料圖片）

廉署指，案件涉及10個屋苑，分別有5個私人屋苑、1個居屋屋苑、2棟私營大廈、1棟商業大廈及1個商場，包括：

港島區

．北角健威花園

．鰂魚涌Mount Parker Residences



九龍區

．觀塘興達大廈

．尖沙咀運通商業中心



新界及離島區

．大埔新興花園

．元朗合益商業中心

．荃灣荃錦中心

．葵涌華景山莊1A座

．大嶼山愉景灣第一期碧濤

．大嶼山愉景灣第五期頤峰



廉署指，當中涉及合約包括維修工程、升降機工程、冷氣工程、物業管理合約、工程顧問合約，涉案工程項目總值約5.2億元，牽涉賄款逾650萬元，金額最高的合約逾1.6億元，最大筆賄款達200萬元。

廉署執行處首席調查主任余顯麗表示，被告涉嫌在2018年初至今年中串謀行賄、受賄及串謀詐騙。她指出，23名落案起訴人士包括21男2女，年齡介乎38至73歲，在樓宇維修工程中分別為12名中間人、1名工程顧問、5名工程承辦商、3名業主立案法團、業主委員會成員以及2名物業管理公司職員，被告被控合共11項罪名，當中3名主要中間人相信是集團骨幹成員，將面對其中9項控罪，牽涉其中8個屋苑的大廈維修工程合約。