廉署起訴建築主管及工程師　涉誇大310萬元報價單　呃730萬租貸費

廉政公署今日（25日）公布，在調查貪污時揭發偉立建設有限公司前主管及一名前任工程師，涉嫌以虛假及誇大310萬元的發票，詐騙該建築公司機械租貸費，涉款達730萬元。兩人上周五（22日）被落案起訴，已獲廉署准予保釋，明日（26日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。



廉政公署今日（25日）公布，在調查貪污時揭發偉立建設有限公司前主管及一名前任工程師，涉嫌以虛假及誇大金額的發票，詐騙該建築公司機械租貸費，涉款達730萬元。（資料圖片）

被告毛保泰（59歲），是偉立前主管，被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條；他另同被告蘇冠彪（37歲），偉立前工程師，被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法。

案發時毛保泰是偉立主管，負責於各建築地盤監督偉立的工程項目；他同時經營耀寶工程有限公司耀寶，該公司從事機械租賃業務。蘇冠彪則是偉立工程師，須在地盤監察偉立分判商的工程進度。

涉嫌串謀向所屬公司提供虛假補價單

偉立於2019年6月獲得一個車道風坑建造工程，由毛保泰負責監督。該工程需要使用吊機和做鑽探工程，毛保泰向偉立表示耀寶在行內較為人所熟悉，建議以耀寶名義為工程租用吊機和物色鑽探工程分判商。偉立同意毛保泰的建議並指示他物識相關供應商。

毛保泰其後就該工程委聘了一間吊機工程分判商及兩間鑽探工程分判商。他須向偉立提交由分判商發出的發票正本，以顯示所涉的實際金額。

毛保泰涉嫌於2020年3月至2021年5月期間，向偉立提交看似由其中兩個工程分判商向耀寶發出共約520萬元的24張發票及一份報價單，而意圖詐騙而誘使偉立向耀寶支付有關款項。

毛保泰及蘇冠彪亦涉嫌於2020年2月至3月期間串謀詐騙偉立，向偉立提交另外兩張看來由餘下一間工程分判商向耀寶發出的兩張共逾210萬元的發票，致使偉立按該發票支付有關款項。

廉署接獲貪污投訴後展開調查，發現該些發票及報價單均為虛假而並不是由上述三間工程分判商發出，有關金額亦被誇大逾310萬元。