肺炎球菌疫苗｜科學委員會倡改以十五價疫苗取代十三價疫苗

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會昨日（26日）進行會議，建議在香港兒童免疫接種計劃、政府肺炎球菌防疫注射計劃下均以十五價疫苗取代十三價疫苗，而兒童和高風險人士的相應疫苗接種時間表維持不變。



科學委員會建議在香港兒童免疫接種計劃、政府肺炎球菌防疫注射計劃下均以十五價疫苗取代十三價疫苗。（資料圖片／盧翊銘攝）

科學委員會昨日進行會議，專家檢視侵入性肺炎球菌感染的流行病學資料，得悉侵入性肺炎球菌感染在本港較常見於兩至四歲的兒童、及65歲或以上的長者，而血清三型肺炎球菌為引致侵入性肺炎球菌感染最常見的血清型，佔2015至2019年所有個案約一半。

經檢視科學數據後，科學委員會認為本港現有的肺炎球菌疫苗，包括兩款新註冊的疫苗，即十五價肺炎球菌結合疫苗（十五價疫苗）和二十價肺炎球菌結合疫苗（二十價疫苗），均為安全及有效。

在三種疫苗中，十五價疫苗對血清三型肺炎球菌所產生的免疫反應較高，相信能更有效預防由這血清型引致的侵入性肺炎球菌感染。

科學委員會建議在香港兒童免疫接種計劃、和政府肺炎球菌防疫注射計劃下均以十五價疫苗取代十三價疫苗，兒童和高風險人士的相應疫苗接種時間表維持不變，即兒童可分別於兩個月及四個月時接種共兩劑十五價疫苗，然後在12個月時再接種一劑加強劑；而65歲或以上、有高風險情況的人士則應接種一劑十五價疫苗，並於一年後再接種一劑二十三價疫苗。

至於65歲或以上、沒有高風險情況的長者，若未曾接種肺炎球菌疫苗，應接種一劑二十三價肺炎球菌多醣疫苗（二十三價疫苗）。未符合相關政府疫苗接種計劃資格的市民，則可遵循製造商的建議並與醫護人員討論後選擇任何已於本地註冊的肺炎球菌疫苗。

科學委員會在會上亦討論到接種帶狀疱疹疫苗事宜，專家認為本港現有的帶狀疱疹疫苗均為安全及有效。個別較年長及免疫力弱的成人，可考慮在諮詢醫生意見後接種帶狀疱疹疫苗。科學委員會認為，需要有更多涉及成本效益分析層面的本地數據，以便考慮未來應否把帶狀疱疹疫苗納入至政府的防疫注射計劃之內。