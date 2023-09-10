肺炎球菌｜半數受訪銀髮族無打疫苗　孔繁毅促政府改打新一代產品

肺炎是本港第二大致死原因，其中肺炎球菌更是常見致病原。一項調查顯示，一半受訪50歲或以上人士沒有接種相關疫苗，主因是不知道或不清楚有「肺炎球菌疫苗」。現時港府提供13價及23價肺炎球菌疫苗接種，兩者有覆蓋不足或保護力較短問題，新15價及20價肺炎球菌疫苗近日已於衞生署完成註冊，香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅指出，新一代疫苗覆蓋更多血清類型，建議政府盡快更新疫苗接種建議，及資助老年人士免費接種最新疫苗。



接種球菌疫苗是有效預防感染及重症的方法，惟目前長者接種率只有四成。香港病人組織聯盟與理工大學護理學院合作，訪問了逾2,000名50歲或以上人士，結果發現，儘管絕大部份人知道接種疫苗是有效預防肺炎球菌感染的方法，但約一半受訪者沒有接種疫苗，主因是「不知道/ 不清楚有『肺炎球菌』疫苗」；逾八成受訪者表示，如只需接種一劑疫苗便獲得足夠保護，可增強接種意慾。

香港老人科醫學會主席譚鉅富醫生指出，長者是感染高危族，他們因肺炎球菌肺炎而入院的機會較18至49歲群組高出逾10倍，慢性疾病患者更會增加重症機會。

港府現時提供13價及23價肺炎球菌疫苗接種。前者保護力較持久，惟只覆蓋13種血清類型；後者雖可覆蓋較多血清類型，惟保護力較短。

新疫苗15價及20價肺炎球菌疫苗近日已於香港衞生署完成註冊。香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅指出，15價及20價肺炎球菌疫苗均屬結合性疫苗，保護力持久，覆蓋的血清類型較傳統13價結合型疫苗多。美國疾病控制和預防中心(CDC)也更新了接種建議，指出65歲以上，或19至64歲患有慢性疾病的人士：

在注射15價疫苗後，需再補打23價疫苗； 注射20價疫苗後，毋須再接種其他肺炎球菌疫苗。孔繁毅表示，新一代疫苗覆蓋更多血清類型，建議政府盡快更新疫苗接種建議，及資助老年人士免費接種最新疫苗，讓本港高危人士得到更多保護。