科學委員會倡打本年度接種流感針時　可同時為市民打新冠疫苗

衞生署衞生防護中心轄下的科學委員會今日（25日）就本港於2022／23年度流感季節的流感疫苗接種發表建議。委員會建議，在知情同意下，為方便行政安排和提高接種率，可作出彈性處理，於同一到訪期間為市民接種新冠疫苗和季節性流感疫苗。同一原則亦適用於院舍等類似場所。



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科學委員會表示，本地季節性流感活躍程度自2020年2月中以來一直處於低水平，流感的傳播可能因一系列應對新冠病毒實施的非藥物干預公共衞生措施，以及旅遊和出入境限制而改變。然而，當放寬這些防控措施後，流感的傳播可能會增加，因而進一步導致流感與新型冠狀病毒共同流行的可能性，對體弱人群和醫療系統構成額外負擔。

醫護、長者、兒童、孕婦 優先接種流感疫苗

該會建議優先接種季節性流感疫苗的群組與上一季節相同，認為感染新冠病毒和流感的高危群組類同，因此確保醫護人員、長者、兒童和孕婦，此類感染流感風險較高的人士優先接種流感疫苗。

該會認為，在知情同意下，為方便行政安排和提高接種率，可作出彈性處理，於同一到訪期間為市民接種新冠疫苗和季節性流感疫苗。同一原則亦適用於院舍等類似場所。

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