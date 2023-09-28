JPEX案｜杜拜虛擬資產監管局發警告　稱該平台未經註冊或批准營運

加密貨幣交易平台JPEX涉詐騙案，至今已有2407人報案，涉款金額高達港幣14.9億元。JPEX自稱營運總部設於杜拜，但杜拜虛擬資產監管局（Virtual Assets Regulatory Authority，VARA）於9月26日發出「投資者與市場警報 」，強調JPEX未在VARA註冊，相關虛擬資產活動未經允許或授權，呼籲投資者不要參與。VARA將繼續監控事態發展，如有證據表明存在不當行為，當局可能對JPEX和任何責任人採取執法行動。



VARA是杜拜負責規範、監督和監督虛擬資產服務的主管單位。VARA在聲明中指出，針對近期有媒體報道，作為虛擬資產服務提供者（Virtual Asset Service Providers，VASP）的JPEX或其相關公司及特定個人，已經遭到或正面臨當局採取監管行動，因此提醒所有投資者和市場參與者注意。

VARA提醒投資者注意，JPEX的營運不受VARA規管，該平台並未在VARA註冊。該公司開展的任何虛擬資產活動，無論是在杜拜抑或其他地方，都未經VARA批准或以其他方式授權。

杜拜虛擬資產監管局（Virtual Assets Regulatory Authority，VARA）於9月26日就JPEX風波發出聲明。（VARA網站）

聲明又指出，JPEX和任何負責人聲稱受VARA監管或監督的說法，全屬虛假和不實。 VARA強調，根據該國法例，在杜拜境內/來自杜拜的所有虛擬資產活動均受到充份監管，並且在VARA管理範圍內，因此JPEX如在杜拜開展任何此類活動，其運營均違反法律。

此外，包括JPEX的任何促銷、廣告、招攬或行銷活動，均未經VARA批准。因此JPEX不得在杜拜招攬任何客戶，又或有任何客戶來自杜拜。

VARA建議，投資者不要參與未受監管的虛擬資產服務提供者。 若任何人已成為JPEX招攬/促銷的對象；又或JPEX從杜拜向他們提供任何服務，均可以與VARA聯繫。