JPEX案｜KOL湘湘為OTC「UNICOIN」駐場分析師　多次拍片宣傳JPEX

加密貨幣平台JPEX涉詐騙案，警方今（27日）表示過去一日再拘捕3人，消息指當中包括KOL「湘湘」。翻查資料，湘湘為場外找換店「UNICOIN」的駐場分析師，曾多次在網上宣傳JPEX，又稱以UNICOIN邀請碼註冊可享優惠。湘湘曾開辦YouTube頻道「湘湘投資日記」，教授新手如何投資加密貨幣，又在個人社交網站分享日常生活。《香港01》早前曾報道，場外虛擬貨幣找換店（OTC）「UNICOIN」曾替JPEX宣傳，而在證監會點名警告JPEX後，「UNICOIN」稱暫時中止與無牌交易所的合作，亦不再進行任何與無牌交易所相關的宣傳和推廣活動。



KOL湘湘曾多次宣傳JPEX。（網上截圖）

翻查資料，KOL湘湘自稱是「UNICOIN」駐場分析師，是「CoinLedge」的前分析師。自今年5月，湘湘曾多次在網上宣傳JPEX，又指以UNICOIN邀請碼註冊可享優惠。翻查UNICOIN網頁，湘湘更不時親身授課，教授如何從幣圈獲利。湘湘更開辦YouTube頻道「湘湘投資日記」，擁有超過8,000名追蹤者，不時發佈影片教授新手如何投資加密貨幣。惟JPEX涉詐騙案後，其YouTube頻道未有再更新。

湘湘早前曾與名嘴蕭若元「蕭生」拍片，雙方以對談方式談論加密貨幣，該影片畫面有「UNICOIN」字樣，更提供二維碼供網民加入「加密貨幣新手教學群」。該系列影片曾上載到「謎米memehongkong」的YouTube頻道，爆出JPEX案後被下架，而蕭若元其後亦拍片表明自己與JPEX沒有關係。

KOL「湘湘」早前曾與名嘴蕭若元「蕭生」拍片，雙方以對談方式談論加密貨幣，該影片畫面有「Unicoin」字樣，更提供二維碼供網民加入「加密貨幣新手教學群」。（影片截圖）

今日有網民表示，「UNICOIN」位於太子彌敦道的門市被警方破門入內搜查。《香港01》記者晚上到場觀察，發現店舖大閘的鎖有被破壞痕跡。

據了解，JPEX案其中一名最新被捕人為KOL「湘湘」，她為場外找換店（OTC）「Unicoin」的職員，早前曾與名嘴蕭若元「蕭生」拍片談論加密貨幣。（湘湘IG圖片）

翻查資料，「UNICOIN」對外宣稱的老闆「Katrina Ho」及「Ling Tam」都不在任何註冊文件上，關連公司「瑰格有限公司」（Rose And Shield Digital Limited）董事為「鄭俊銘 Cheng Chun Ming Eric」。

「UNICOIN」過去曾經宣傳JPEX，並在證監會點名警告JPEX後，稱暫時中止與無牌交易所的合作，亦不再進行任何與無牌交易所相關的宣傳和推廣活動。

警方至今已接獲2,407名受害人報案，當中涉及金額約14.9億元。商業罪案調查科人員亦積極跟進調查，並會繼續聯絡涉案者以提供相關資料協助警方調查。案件調查仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。