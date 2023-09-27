JPEX案｜最新被捕3人包括KOL湘湘　UNICOIN職員　曾與蕭若元拍片

警方商業罪案調查科就JPEX案展開調查，而向警方報警求助的人數亦不斷上升。警方表示，截至今日（27日）下午5時，案中已有15人被捕；換言之，過去一日警方再拘捕多3人。消息指，最新被捕人當中包括29歲姓梁的KOL「湘湘」，她是場外找換店（OTC）「Unicoin」的職員，早前曾與名嘴蕭若元「蕭生」拍片談論加密貨幣。另外兩名被捕人則為另一OTC店「Lupin」董事、23歲男子鍾韋軒，以及28歲黃姓男子。



KOL「湘湘」早前曾與名嘴蕭若元「蕭生」拍片，雙方以對談方式談論加密貨幣，該影片畫面有「Unicoin」字樣，更提供二維碼供網民加入「加密貨幣新手教學群」。（影片截圖）

今日有網民表示，「Unicoin」位於太子彌敦道的門市被警方破門入內搜查。《香港01》記者晚上到場觀察，發現店舖大閘的鎖有被破壞痕跡。

KOL「湘湘」早前曾與名嘴蕭若元「蕭生」拍片，雙方以對談方式談論加密貨幣，該影片畫面有「Unicoin」字樣，更提供二維碼供網民加入「加密貨幣新手教學群」。該系列影片曾上載到「謎米memehongkong」的YouTube頻道，爆出JPEX案後被下架，而蕭若元其後亦拍片表明自己與JPEX沒有關係。

據了解，JPEX案其中一名最新被捕人為KOL「湘湘」，她為場外找換店（OTC）「Unicoin」的職員，早前曾與名嘴蕭若元「蕭生」拍片談論加密貨幣。（湘湘IG圖片）

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翻查資料，「Unicoin」對外宣稱的老闆「Katrina Ho」及「Ling Tam」都不在任何註冊文件上，關連公司「瑰格有限公司」（Rose And Shield Digital Limited）董事為「鄭俊銘 Cheng Chun Ming Eric」。

「Unicoin」過去曾經宣傳JPEX，並在證監會點名警告JPEX後，稱暫時中止與無牌交易所的合作，亦不再進行任何與無牌交易所相關的宣傳和推廣活動。

「Unicoin」過去曾經宣傳JPEX，並在證監會點名警告JPEX後，稱暫時中止與無牌交易所的合作，亦不再進行任何與無牌交易所相關的宣傳和推廣活動。（Unicoin IG截圖）

警方至今已接獲2,407名受害人報案，當中涉及金額約14.9億元。商業罪案調查科人員亦積極跟進調查，並會繼續聯絡涉案者以提供相關資料協助警方調查。案件調查仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。