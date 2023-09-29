大欖隧道10.8加隧道費　平均加幅7%　私家車及的士加3元至58元

大欖隧道將於10月8日加價，平均加價7%，私家車則加價約5.4%。新收費下，私家車及的士隧道收費加3元至58元；電單車加2元至28元；小巴則加9元至126元。



大欖隧道經營權則在2025年屆滿，目前未有易通行不停車收費安排。



三號幹線（郊野公園段）有限公司今宣布，為確保大欖隧道穩健營運，10月8日起調整大欖隧道各類車種實際收費，平均升幅約7%，私家車升幅則為5.4%，法定准許收費則未有改變。

換言之，新收費下，私家車及的士隧道收費將由55元加3元至58元；電單車加2元至28元；小巴加9元至126元；輕貨車加5元至64元；中型及重型貨車分別加6元至71及79元。

大欖隧道將於10月8日加價，最新收費表。（立法會文件）

該公司稱，過往數年大欖隧道車流持續下跌，由2017/18年度每日平均6.2萬車次，減至2022/23年度（截至7月底）的4.2萬車次。公司稱因營運成本、員工及其他開支持續上升，收益卻大幅下滑，故須調整隧道收費。

大欖隧道每日平均車次。

該公司指，現行三項優專惠計劃會繼續，包括「全日無載客的士（吉的）15元優惠」、「全日吉貨車35元優惠」及「午夜重型貨車35元優惠」，並會續探討更多不同優惠計劃。