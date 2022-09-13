大欖隧道9.18起隧道費平均加7.8%　張欣宇料未來數年或再加

大欖隧道本月18日起加價，新隧道費為55元，平均升幅約7.8%。立法會交通事務委員會委員張欣宇今（13日）接受港台《千禧氛代》訪問時指，大欖隧道已連續兩年加價，且屬於公共資源，將成本轉嫁市民未見合理。另大欖隧道收費本身高昂，導致車流量低，相信再加價只會進一步惡化。

大欖隧道專營權至2025年屆滿，張欣宇認為，專營權條款寬鬆，不能排除其再申加價。



大欖隧道即將加價，其中私家車及的士隧道費新收費55元，加價3元。（綠色和平提供）

運輸及物流局早前公布大欖隧道（三號幹線郊野公園段）將削減優惠，即變相加價。新隧道費為55元，平均升幅約7.8%，將於9月18日起實施，其中私家車、電動載客車輛及的士加3元，輕型貨車及中型貨車加6元，重型貨車加8元，雙層巴士加14元。

張欣宇質疑基建應否繼續以商業模式營運

立法會交通事務委員會委員張欣宇表示，大欖隧道已連續兩年加價，其中巴士及貨車等「搵食車」加幅較多，在本港經濟緩慢復元時，只能無奈接受。對於大欖隧道營辦商三號幹線（郊野公園段）公司指，收入及車流量下跌是加價考慮因素之一。張以食肆生意欠佳為例，「生意受到衝擊，會唔會加價改善經營呢？」，張斥大欖隧道屬公共資源將成本轉嫁，並向剛性需求（rigid demand）開刀，港府應研究本港未來基建，是否仍應沿用商業模式營運。

他又提到，大欖隧道收費本已十分高昂，導致該隧道車流量低，即使疫情前的使用率高峰亦僅達約4成，再加價只會促使車輛繞道，資源分配更不均。大欖隧道專營權至2025年屆滿，他指，當年專營權條款寬鬆，不能排除其再有加價可能性。

立法會交通事務委員會公佈，三號幹線（郊野公園段）9.18起私家車的新使用費加3元。（文件截圖）

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