黃大仙祠一連兩日開放辦義診、工作坊等　新任民政專員出席啟動禮

嗇色園黃大仙祠今日（1日）起一連兩天舉行開放日，舉辦義診、導賞、中國舞表演、手作及武術工作坊等多項活動予公眾參與，費用全免。新任黃大仙民政事務專員胡鉅華今以主禮嘉賓身份出席開放日的啟動禮，活動後被傳媒問及上任後如何平衡社交晚宴及觀感問題，他未有回應。



被問如何平衡社交晚宴及觀感問題 胡鉅華無回應

嗇色園是香港首間建有升旗台的宗教場所，黃大仙祠內財神宮平台今日（1日）舉行「國慶升旗禮」，由黃大仙民政事務專員胡鉅華擔任主禮嘉賓。他未有致辭，僅參與了舞獅點睛、切燒豬及合照環節。

前黃大仙民政事務專員黄智華赴北京深造，黃大仙各界地區人士為其舉行晚宴餞別，筵開43席，出席人數達500人。不過，此舉被指鋪張浪費，特首李家超亦直言觀感負面，出手協調出席此類活動量的官員數目。前民政事務總署助理署長胡鉅華本月初接替黃智華出任黃大仙民政事務專員一職。今日活動結束之後，胡鉅華匆匆離開，被問及如何平衡社交晚宴及觀感問題，他沒有回答，僅雙手合十對着傳媒微笑，之後離開。

新任黃大仙民政事務專員胡鉅華10月1日以主禮嘉賓身份出席開放日的啟動禮。（陳葆琳攝）

為慶祝國慶，黃大仙祠今起一連兩天舉行開放日，以「傳承·開拓·回饋」 為主題，舉辦義診、導賞、中國舞表演、剪紙、黏土、抄經及武術等工作坊，以讓公眾更認識嗇色園的宗教歷史及文化。

嗇色園黃大仙祠開放日：



日期：2023年10月1日至2日（星期日至一）



時間：上午10時至下午4時30分



地點：九龍黃大仙竹園村2號嗇色園黃大仙祠



費用：全免



【參觀及導賞活動】



全園殿堂導賞報名方法：致電23278141 或親臨總辦事處報名



黃大仙信俗文化館參觀時間：09:00-16:00



【表演】鳳鳴樓廣場：10月1日：13:00-16:30鼓隊﹑舞龍﹑中國舞﹑唱歌及手語歌表演



10月2日：10:00-16:30魔方表演﹑經講樂團﹑中式雜耍﹑八段錦﹑互動魔術﹑愛笑瑜珈體驗



【工作坊】



鳳鳴禮堂/財神官平台：10月1日：10:0-16:3010月2日：09:00-16:30抄經﹑剪紙﹑扎染﹑輕黏土﹑繩結﹑海綿玫瑰花﹑武術表演等【義診服務】



中藥局：10月1日：09:00-1:00義診服務：問症及耳穴(不會紀錄病歷及配發中藥)



【免費派發傳統小食】參與有獎問答遊戲，答中可獲贈爆谷﹑雞蛋仔﹑糖蔥餅﹑雪糕杯。數量有限，送完即止。時間：12:00-15:00



公眾參與工作坊可獲小型紀念品，數量有限，送完即止。

