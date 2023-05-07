黃大仙祠23.4米長銅雕壁畫曝光　首個金身雕像豎立從心苑入口

嗇色園黃大仙祠內今日（7日）起增設了三件工藝品，以宣揚黃大仙信俗，包括描繪黃大仙師得道成仙的金色浮雕、全長23.4米的「大仙成道」長廊銅雕壁畫。另有祠內首個黃大仙師金身雕像「大仙包容天下」，以及紀念香火延綿一個世紀的「百周年紀慶」紀念石，今後所有善信來到黃大仙祠均可一睹實物真身。



三件工藝品均為黃大仙祠監院兼道長李耀輝所設計，其中「大仙成道」長廊銅雕壁畫位於黃大仙祠內盂香亭旁，高4.27米，全長23.4米。壁畫以銅為材料，上面刻有金箔浮雕畫像，並刻有先師自序，壁畫與文字相輔相成，描繪黃大仙師成道的足印。

另外，黃大仙祠成立至今，大殿內只有供奉著黃大仙師畫像，卻未曾有仙師雕像。李耀輝為回應善信參神的渴求，設計了「大仙包容天下」雕像，顯示道教包容、和諧、不爭的教義及精神，豎立在從心苑門口，對著黃大仙祠正門，迎接前來參神的善信。

「百周年紀慶」紀念石同樣豎立於從心苑入口，與「大仙包容天下」相鄰，由中國道教協會會長李光富道長題字，石上刻有「鑪峯百載，普濟萬民」八字，總結嗇色園百年來的善業，亦刻有李耀輝、嗇色園董事會主席馬澤華以及一眾董事會成員的名字，銘記本園由李耀輝帶領下，致力承傳黃大仙信俗文化。

黃大仙祠今日為三件工藝品舉行揭幕典禮，中聯辦九龍工作部部長郭亨斌、民政事務總署署長張趙凱渝擔任主禮嘉賓。李耀輝致辭時表示，香港黃大仙信仰的獨特之處，在於宗教﹑文化與慈善結合，新地標的落成，體現道教包容﹑和諧﹑不爭的精神，善信對仙師的誠心捐獻，用來回饋社會，願「黃大仙信俗」能走向世界。張趙凱渝則指，黃大仙是香港的重要廟宇，亦是重要旅遊景點，善信來自世界各地，今次新地標能將儒釋道推介給公眾。