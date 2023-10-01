十一黃金周｜長洲逼爆人潮　本地團參觀平安包工作坊　直落食海鮮

踏入中秋國慶連假第二日，不少市民到長洲遊玩，上午渡輪和碼頭都「逼爆」人潮，不少本地團到登島參觀平安包工作坊，之後直落食海鮮，多間海鮮餐廳坐滿食客。有市民指因擔心北上人流擠迫，所以選擇留港消費，相信政府推動「香港夜繽紛」可以刺淚香港夜市。



踏入中秋國慶連假第二日，不少市民選擇到長洲遊玩，記者今日到長洲視察，碼頭大街人流不斷。（鄧宇詩攝）

上午時段，長洲近碼頭大街人流不斷，碼頭附近的小食店排長龍，由於天氣炎熱，大部分遊人都拿着一杯水果汁，而一大片的西瓜冰，亦成為消暑大熱產品。午膳時段，多間海鮮餐廳都坐滿團客，不過有渡假屋負責人指，今日人流相以往長假期對較少。

有本地團到長洲參觀平安包工作坊，之後再到海鮮餐廳用膳，團友戴太太表示，知道有不多港人趁連假北上，但自己因「驚多人」，因此沒有北上消費。本地餐飲業及交通運輸業都在十一國慶日各自推出多項優惠，戴太太指：「都好嘅，有做嘢緊係好。」至於政府大力推動的夜繽紛，她認為開設夜市有助振興香港經濟。

跟團到長洲參觀平安包工作坊的戴太（右）表示，知道好多人連假北上，但因「驚多人」因此沒有北上消費。（鄧宇詩攝）

單車出租店指人流較封關少 生意跌一半

與朋友到長洲遊玩的吳先生指，他們今早搭船到長洲時，船上接近客滿，他認為今日長洲人流比平日多。被問到為何不選擇北上遊玩，他指知道國慶連假關口會比較多人，「唔想迫」，他又指，香港部分夜市太早結束，「我去行嗰時都收晒檔。」

雖然今日長洲人流眾多，但單車出租店負責人盧太指，連假人流只有封關時的一成。她指，昨日生意額比平常的周末增一成，但整體生意額自通關以來下跌一半，「個個都北上，平啊嘛。」但同時來港的內地客卻不多。

她又形容，以往連假好「墟冚」，店內十多部單車可以全數租出，「封關嗰時全城香港人都嚟」，但現時本地港人人流亦只佔封關時的一成。