十一黃金周｜9.30內地15萬人南下　遜8月周六高峰　31萬港人北上

內地正值中秋節及十一國慶長假期，昨日（9月30日）是長假期的第二日，入境處數字顯示，全日內地訪客有15.8萬人次來港，雖然為9月單日最高，但仍遜於8月周六高峰數字；本港昨日開始展開長假期，全日有41萬人次出境，當中至少31萬人次北上，其中最繁忙管制站為羅湖口岸，共有9.7萬人次。



▼9月30日 觀塘APM商場人流▼



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8月份首個周六有16.4萬內地客來港

根據入境處數字，昨日內地訪客有158,802人次，比前日12萬人次為多，但與8月份周六人流高峰比較，四個周六分別有16.4萬、16.2萬、15.2萬及13.4萬人次，數字未見明顯突破。

昨日經三大口岸羅湖、落馬洲支線和深圳灣入境的內地客，分別有2.4萬、2.9萬及2.2萬人次，合計7.6萬人次，高鐵西九龍站入境有4.2萬人次。

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內地長假期兩日累計28萬人南下

同日香港居民出境錄得41萬人次，當中31萬人次經北上關口出境，三大口岸中羅湖人流最多高達9.7萬人次，落馬洲支線有7.9萬人次，深圳灣有近5萬人次。

至於高鐵西九龍，有3.5萬人次北上，往內地不同省市；港珠澳大橋有5.8萬人次「過大海」；機場亦有3萬人次離境。

內地在9月29日開始首日長假期，當日內地訪客有12萬人次「南下」，即兩日累計有約28萬人次來港。