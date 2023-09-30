十一黃金周｜北上消費醬香拿鐵早上售罄　「阿嬤手作」要等60分鐘

內地踏入十一黃金周第二日，香港今日（30日）起也展開中秋連國慶連假，不少港人選擇回深圳消費。深圳地鐵及商場人頭湧湧，當中不乏香港市民，飲品店大收旺場，港人最愛的「喜茶」要等30分鐘、「阿嬤手作」也要等近120杯、需逾1個小時。近日網上熱議的瑞克咖啡「醬香拿鐵」（即貴州茅台加拿鐵），店員稱大受歡迎，今早9時已售罄。



有港人稱，雖然香港推一系列優惠及夜市等，但內地價錢及種類較吸引，又指曾去尖沙咀一夜市，「參觀下幾好，但價錢唔係好吸引，寧願返上嚟消費。」



Coco Park喜茶需等半小時 卓悅阿嬤手作等1個小時

《香港01》記者今日下午經福田口岸過關到深圳，過關人流不算多，因閘機較多，故15分鐘左右已成功到達內地。值得注意是，目前香港過關內地仍需要掃描俗稱「黑碼」的健康二維碼，口岸數據及Wifi網絡未必穩定，市民出門前最好預先填好，有助通關暢通。

深圳地鐵今日較擠逼，其中一個港人最愛商場、Coco Park今日也人流較多，當中不少是趁小長假返內地遊玩的港人。內地五花八門的飲品店備受港人喜愛，翻找訂單程式，其中Coco Park「喜茶」一杯需等半個小時、卓悅中心的「阿嬤手作」則要等候逾100杯，需時逾1個小時。

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瑞幸咖啡「醬香拿鐵」今早9時已售罄

近日瘋魔中港社交平台的瑞幸咖啡「醬香拿鐵」、即貴州茅台加拿鐵，也不時有港人駐足店前，不過職員稱該款咖啡十分火熱，今早9時已售罄，想一嘗酒香咖啡香的港人，只能明天請早。

職員稱「醬香拿鐵」十分熱銷，今早9時已售罄。（歐家樂攝）

北上港人：內地物價較低 嫌星光夜市物價高

港人黃先生表示，趁今日有假期到深圳遊玩，「有長假期返嚟消費好合理，冇理由留係香港消費。」他認為內地物價較低，剛用20元購入一杯飲品，「香港可能要double(雙倍）價錢」，並認為內地食物選擇多，稍後會到八合里打邊爐。近日香港大搞夜市推夜經濟，黃先生稱也曾到尖沙咀星光大道星光夜市，「幾特別，參觀下幾好，但價錢唔係好吸引，寧願返上嚟消費。」他指若政府考慮夜間消費券，或有助留住港人消費。

另一港人羅先生一家三口今早10時許經羅湖口岸過關，形容不算多人，較快能過關，又指今日因有假期，「知道深圳比香港更多活動，所以返嚟。」他稱內地最主要是食肆選擇較多，飲品也更特別，剛已吃北京烤鴨午餐，「80幾蚊份，香港起碼180蚊以上」，並打算在內地花500至600元。他認為香港的優惠、食物太單一，難與內地搶客，「希望選擇多返少少，令香港人可以係本地揾到特色產品。」