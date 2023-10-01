國慶煙花｜港鐵尖沙咀、尖東多個出口及會展站A2出口一度關閉

國慶煙花相隔五年今晚（1日）9時再現維港上空，大批市民下午時份已到尖沙咀海旁一帶等待。港鐵表示，因應警方於路面實施人潮管制，尖東站J、L4、L5 及L6出入口暫時關閉。

到晚上近8時半，中區龍和道、東區維園道、屈臣道及威非路道已暫時封閉。晚上9時許，港鐵稱會展站A2出口、尖東站 J、L4、L5、L6、N3 及 P3出口，以及尖沙咀站 A2、H及R出口關閉。至晚上11時許全部重開。



▼10月1日 國慶煙花匯演再次維港上空綻放▼



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▼10月1日 尖沙咀海傍擠滿等待觀看國慶煙花人群▼



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警方下午表示，文化中心一帶已有不少市民等候觀賞煙花。由於人流眾多，尖沙咀區、紅磡區及西九文化區已提早於傍晚6時15分實施第一階段封路，市民及司機應遵從現場人員指示，並考慮前往其他地方觀賞煙花。

根據港鐵最新資訊，以下出入口已關閉：

- 會展站 A2

- 尖東站 J、L4、L5、L6、N3 及 P3

- 尖沙咀站 A2、H 及 R

請乘客使用其他出入口。

▼9月28日 警方公布國慶煙花滙演封路安排▼



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第一階段封路下，多條道路封閉，包括：

尖沙咀及紅磡區



— 介乎梳士巴利道與紅磡道的紅磡繞道；

— 介乎梳士巴利道與都會道的紅磡繞道；

— 介乎康莊道與九龍公園徑的梳士巴利道；

— 介乎科學館道與九龍公園徑的梳士巴利道及其地下行車道；

— 往梳士巴利道西行的梳士巴利道地面支路東行線；

— 康運徑；

— 麼地里；

— 介乎九龍公園徑與梳士巴利道的廣東道南行線；

— 介乎廣東道與梳士巴利道的九龍公園徑南行線；

— 介乎廣東道與九龍公園徑的梳士巴利道西行線，專營巴士及專線小巴除外；

— 亞士厘道；

— 漢口道；

— 樂道；

— 介乎柯士甸道與梳士巴利道的彌敦道北行線；

— 介乎加連威老道與梳士巴利道的彌敦道南行線；

— 介乎加連威老道與彌敦道的加拿分道；

— 碧仙桃路；

— 河內道；

— 赫德道；

— 緬甸臺；

— 白蘭軒道；

— 中間道；

— 厚福街；

— 金馬倫里；

— 金馬倫道；

— 寶勒巷；

— 堪富利士道；

— 北京道；

— 海防道；

— 麼地道；

— 棉登徑；

— 介乎加連威老道與梳士巴利道的漆咸道南北行線；

— 介乎漆咸道南與科學館道的加連威老道，專營巴士及專線小巴除外；

— 介乎暢運道與加連威老道的漆咸道南南行線，專營巴士及專線小巴除外；

— 加連威老廣場；

— 麼地廣場；及

— 宜昌街。



西九文化區



— 博物館道；及

— 文化道。



▼9月15日 康文署公布國慶煙花匯演八幕詳情▼

