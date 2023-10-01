國慶煙花隔5年再辦　攝影迷下午3時尖沙咀霸位　期待綻放一刻

10月1日國慶日，維港兩岸今晚9時將有煙花匯演，距離上次2018年的煙花匯演已時隔5年。今午5時許，尖沙咀海傍已擠滿人，不少市民帶同櫈仔早在下午3時來霸位，也有攝影迷帶同腳架相機前來，打算拍下煙花綻放一刻。



事隔5年，維港兩岸再次舉行煙花匯演。今日下午5時許，尖沙咀海傍已擠滿行人，以及前來霸位看煙花市民。

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徐先生及其家人下午3時半由荔景出發來到尖沙咀海傍，他說來到尖沙咀，一出地鐵站，已見到人山人海，「感受到啲人係咁湧過來，好多人。」他跟家人在海傍的第一排霸到位置，笑指位置算不錯、合心水，可惜前方有喇叭少許遮擋景觀，「否則呢個位都Perfect。」

他說，三年疫情困在香港已久，很期待將上演的八幕煙花，也希望煙花綻放能讓香港重新開始。

陳女士跟朋友下午3、4時已來到，她帶齊裝備而至，有腳架、相機、櫈仔、及食物。朋友稱她是攝影發燒友，2018年的國慶煙花，兩人也有結伴前來，主要是陪陳女士拍攝煙花。

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陳女士自言是「學攝影多年嘅初哥」，攝影帶給她「化腐朽為神奇」的滿足感，所以一直有攝影。她又指，今日社交平台也有彈出2018年時她分享的煙花照，令她記起當年往事，「原來過咗5年，我覺得好難得。」

她遂以手機展示2018年拍下的煙花照，說煙花是很漂亮的事物，希望有了2018年的經驗，今年再來拍攝煙花，會影出更好作品。

陳女士的朋友又說，當年她在現時已圍封的文化中心樓梯位較高的位置拍攝煙花，對於今年不能在樓梯位看煙花，略感失望。

梁先生跟太太今午3時從荃灣來到霸位，跟以往來提早出門看煙花的時間相約，來到見到海傍人來人往感興奮，「終於變返咁多人。」他說今日天氣看似不錯，暫時不見太多雲，相信放煙花也會很漂亮。

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