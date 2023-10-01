十一國慶｜多項優惠　太空館免費入場排1小時　深圳客想半價睇戲

今日（10月1 日）是國慶日，政府推出多項優惠，包括免費開放多間博物館。在尖沙咀太空館、香港藝術館門外人頭湧湧，太空館的輪候時間更一度超過1小時。有深圳旅客打算在尖沙咀海旁附近觀賞完煙花，但因酒店房價太貴，表明不會在港過夜。



+ 3

記者今日3時到尖沙咀太空館及香港藝術館作視察，現場所見，太空館門外大排長龍，目測逾百人，入場需時約1小時，有警員在場協助人潮管制。

廣東旅客稱優惠吸引

廣東旅客黃小姐，與好友結伴來港逗留兩天，得知太空館能免費入場故到場排隊，未預料需時逾1小時：「冇諗過咁多人，因為之前過嚟都冇嚟過，見免費所以先想嚟睇睇。」

來自廣東的黃小姐認為香港政府在連假數天推出優惠有一定吸引力：「嚟到有煙花又有好多免費優惠都會吸引到我哋過嚟玩。」（鄧康翹攝）

黃小姐認為，港府推出的優惠具一定吸引力：「嚟到有煙花又有好多免費優惠都會吸引到我哋過嚟玩。」

香港藝術館門外一帶遊客同樣絡繹不絕，不過未見排隊人龍。來自四川的盧小姐指，與家人來港5天，晚上會到尖沙咀海旁觀賞煙花，故中午到藝術館消磨時間，到場後才知今日能免費參觀：「有優惠當然好，可以多一個遊玩的選擇。」盧小姐又補充，期望香港日後能為旅客舉辦更多優惠：「如果下次有空也會再過來。」

深圳旅客稱10.1房價太貴 寧即日來回

十一國慶期間，部分戲院門票亦有半價優惠。不過，MCL K11 Art House戲院下午大部分場次仍有大量空位。來自深圳的旅客呂小姐表示，今次首度來港旅遊，預計今晚在尖沙咀海旁附近觀賞完煙花便回家：「因為今天晚上酒店太貴了，要兩千多塊平常才幾百塊。」呂小姐指，為打發時間前來購買《A.I. 創世者 》的電影票，但購票時才知道是IMAX版本，因此需付原價：「沒有優惠就沒有優惠吧，反正就是外面太熱了，想找個冷氣地方休息一下。」

今日戲票半價，不少市民一家大小到戲院看電影。（鄧宇詩攝）

電影半價夠吸引 食肆打折被指小恩小惠

城市大學學生Skyler則指，因得悉優惠活動，特意前來購買《奧本海默》的電影門票，「我覺得還挺好的，起碼可以便宜一些，如果可以持續都有優惠就更好了。」

潘小姐特意趁著戲票半價看《A.I.創世者》，她表示，半價具吸引力，平時看電影要一百元以上，但今日只需50多元就看到，為平日早場售價，「起碼有啲活動吸引香港人留喺香港都好」她指，若今晚有時間會再看一套。

今日亦有不少食肆推出優惠賀國慶，與家人到牛涮鍋食飯的曾先生表示，並不知連假期間有優惠，他認為食肆宣傳不足，又形容國慶政府以及商界推出的優惠「小恩小惠」，不具吸引力。