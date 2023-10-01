許龍一杭州亞運奪金｜高協︰為延續收成期　香港不應縮減高球資源

港將許龍一今日（1日）在杭州亞運高爾夫球賽男子個人賽奪金，為港帶來第六金。政府9月正弍收回粉嶺高爾夫球場舊場，以擬建公房屋，部份人士則要求保留作高球場。中國香港高爾夫球協會今日發表聲明指，為延續現時得來不易的「收成期」，認為香港應為高球運動提供更多支持，讓球手吸取更多實戰經驗，而非縮減早已緊絀的高球資源。



高協︰已實現創造今屆歷史佳績的目標

中國香港高爾夫球協會表示，球隊今日在杭州亞運創造歷史，許龍一初戰亞運，便連日高踞榜首，最終以總成績低標準的27桿，奪得男子個人賽金牌，成為史上首名香港亞運高球冠軍。

高協又指，港隊男子組以總成績低標準50桿，歷史性贏得首面團體賽銅牌，女子組亦在團體賽獲得第7名的佳績，已實現創造今屆亞運歷史佳績的目標，令全港市民深感振奮。

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香港應為高球運動提供更多支持

高協認為，高球近年在國際球壇的傑出表現，為運動員多年來艱苦鍛鍊的成果，並有賴高協及球會的全力支持；又指對高球港隊的飛躍成長，感到引以為榮。

高協又說︰「為了延續這段得來不易的香港高球『收成期』，香港應該為高球運動提供更多支持，讓青年球手有機會吸取更多實戰經驗，而非縮減早已緊絀的高球資源。」