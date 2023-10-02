黃金周｜內地旅客大跌　崔定邦倡夥周邊城市組一程多站旅行團

本港疫後復蘇首個十一黃金周，內地旅客訪港數字比起疫情之前大跌。旅遊促進會總幹事崔定邦今日（2日）表示，內地訪港旅客數字不如以往，主要歸因兩大問題，其一是國內遊的競爭非常激烈，其次是本港疫後剛復蘇，仍需時間適應全新的旅遊模式，「我諗仍然都需要時間全新包裝」。他說，旅客來港是希望感受文化差異，建議當局可透過小紅書及網紅宣傳深度遊，並與其他城市合作，一程多站的旅行團。



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內地中秋及十一國慶連假長達8日，截至昨（2日）晚上9時，入境處於過去3天入境人次錄得110.2萬，出境人次達132.1萬。以黃金周第二日、9月30日以言，出境入次有逾41萬，但只有15.9萬人次從內地入境香港，比起2018年下跌四成。

旅遊促進會總幹事崔定邦接受香港電台節目《千禧年代》訪問表示，面對國內遊的趨勢以及亞洲市場其他城市帶來的競爭，每日仍有十多萬旅客來港，整體訪港數字其實不錯。他表示，2018年廣深港高速鐵路及港珠澳大橋通車，所以當年旅客數字特別高。加上當年部份旅客從內地北部乘飛機來港，目前卻受制於航空公司的運力，仍有航班未恢復，所以如今訪港內地旅客人數比以往少。

旅遊促進會總幹事崔定邦 。（資料圖片／梁鵬威攝）

崔定邦說，本港目前吸引旅客的措施並不足夠，除了夜市需要長期舉行之外，政府亦應該推廣深度遊的行程，並透過小紅書及網紅在內地宣傳，香港旅遊業議會則可透過舉辦比賽以鼓勵本港旅行社設計一些深度遊的行程，以切合內地旅客的需要：「其實旅客嚟到香港係好期待追求一個感受到香港嘅情懷，或者佢想追求一個文化差異嘅體驗，呢個我哋仍然需要努力」。

他指，內地旅客出遊較少只到香港，「如果單單剩係賣香港呢個產品，其實就好難賣」，本港應多與其他城市溝通，包括深圳、廣州、澳門等地，組織7至10日一程多站的行程，豐富行程，令旅行社業務回復至疫前水平。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄早前估計十一黃金周期間有逾700個旅行團訪港，崔定邦指，每逢內地長假期，國家鐵路當局都會派發高鐵車票予市民，令旅行社無法取票，難以組織旅行團南下，所以通常長假期以自遊行旅行居多，預料佔九成以上。他表示，通關之後訪港旅客多屬年輕一族，儘管他們來港「打卡」或消費少，但可以將口碑帶回內地，令內地旅客可繼續來港，他期望香港可成為一遊未盡的城市。