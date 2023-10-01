黃金周｜故宮博物館售票處排長龍　內地客冀以Citywalk探索香港

內地十一黃金周長假期今（1日）來到第3日 ，M+及故宮文化博物館繼續有不少港人及內地遊客到訪參觀，下午1時博物館門口人流如鯽，售票處亦大排長龍。疫後內地客來港的旅遊模式已轉變，由以往的購物，改以漫遊城市（Citywalk）方式探索城市。有大連旅客稱，打算到尖沙咀四處漫步，未有設下既定行程景點，「想到哪就到哪吧。」



記者今午趁國慶日到故官文化博物館視察，現場有多名訪客查詢入場事宜，售票處人流不絕，約30人排隊，現場所見，排隊人士以操普通話口音的旅客為主，不時有旅行團成群結隊在門口快閃「打卡」拍照後離開。

大連旅客冀望到夜市嘗遍港式美食

來自大連的劉先生表示，將會來港逗留三天，今日跟團到場打卡拍照留念。他指，之後兩天行程會以自由行方式漫遊城市，明天打算到尖沙咀：「感覺比較自在，想到哪就到哪吧，到處走走看。」問到會否到訪香港夜市。劉先生則對此感到相當期待：「肯定會去，想吃遍香港的美食，希望不會讓人失望。」

浸會大學研究所一年級生鄭同學表示，家鄉在四川，今次特意到場參觀有關三星堆的展覽：「人在異鄉，能在香港看到一些大陸的東西，感覺還是很好的，很有親切感。」

鄭同學指，因讀書關係來港，上月初為更深入了解香港文化，曾在旺角用Citywalk的方式探索香港，沿路走到維多利亞港：「感覺香港蠻適合的，就到處走走逛逛，順著路走，也不用特別規劃行程。」