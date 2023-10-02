的士業界批扣分制架床疊屋難阻嚇　倡統一召車平台　議員憂難執法

政府擬引入「的士司機違例記分制度」，如的士司機濫收車費、兜路等會被扣分，累計被扣15分則會被短暫取消駕駛的士資格，立法會日前就此舉行公聽會。香港的士業議會主席黃卓邦指，記分制度列明的項目與現行《道路交通條例》重疊，而且搜證及執法困難，阻嚇力亦不足。他建議當局參考澳門，統一召車平台，以科技解決問題，並由政府為所有的士安裝鏡頭，所有片段上載至中央雲端，供執法部門有需要時取用。



立法會議員陳恒鑌則指，記分制度為司機的違法行為提供客觀標準，並對於慣犯有相應罰則，有其意義，但認同政府仍需設中央平台儲存車內鏡頭片段，以保障乘客私隱。



政府擬引入「的士司機違例記分制度」，的士司機濫收車費、兜路等會被扣分，累計被扣15分則會被取消駕駛的士資格。（資料圖片）

業界批架床疊屋

黃卓邦接受香港電台節目《千禧年代》訪問指，「黑的」從來都無意「長做」，政府此舉等同給予他們信息「好彩嘅話，被警察捉夠兩次嘅話，佢就暫時停工啦」，對他們沒有太大影響。他強調，業界並非不接受規管，惟目前記分制度列明的項目已於《道路交通條例》之中載列，最高刑罰為監禁6個月，阻嚇性比記分制度大得多。

他認為，目前濫收車資的問題仍存在，主要是因為法庭從來沒有就《道路交通條例》判處最高刑罰。黃卓邦希望政府不要架床疊屋，在現行條例之上再增加記分制度，反而應直接向律政司反映，如果過去有部份判決過輕，應提出上訴，加重罰款及刑期，加強阻嚇力。

黃卓邦續指，業界的違法行為舉證困難，有很多灰色地帶，如現行法例列明，司機沒有採用最直接而切實可行的路綫駛往目的地則屬違法，但何謂「最切實可行路綫」，則沒有定義，「係最快、最短、最方便定係邊條呢？好難定義。」此外，他亦接獲的士司機反映，無法定義「拒載」、「兜路」，「前面揸緊車，路邊前面有人舉手，截一截，我掛住留意路面情況，見唔到佢，咁算唔算係拒載呢？」

政府擬引入「的士司機違例記分制度」，的士司機濫收車費、兜路等會被扣分，累計被扣15分則會被取消駕駛的士資格。（資料圖片）

倡統一召車平台 政府資助安裝車cam

他表示，業界希望政府整合一個統一召車平台，供全部乘客使用，令「全部嘢用一個科技形式去解決」，乘客可透過平台召車，司機亦可於平台上獲得清晰的路線指引。黃卓邦認為，這些平台不應百花齊放，否則每一個平台只有少量的士參與，配對率及有效性會相當低。

此外，黃卓邦說，為避免司機與乘客爭執之時「口同鼻拗」，車內安裝鏡頭十分重要，內存資料可提供證據，保護雙方，希望政府可提供資助予業界安裝。他說，不建議車內鏡頭的片段可任意由司機及乘客下載，相關片段上載至雲端，發生投訴及需要上庭之時，才由執法部門或法庭存取。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌。（資料圖片／廖雁雄攝）

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則指，目前業界主要倚靠「放蛇」執法，引入「的士司機違例記分制度」之後，當局亦只能靠「放蛇」執法，由於目前車內鏡頭由司機或車主自己安裝，乘客私隱不能得到保障，如果政府設中央平台載列全部資料，則不論截車、收、拒載、路線爭拗均有所記錄：「的士業界最擔心嘅就係公平嘅處理，因為乘客可能有指控，咁但係佢哋百詞莫辯嘅時候，就會令到大家對呢條新嘅規則有憂慮。」