的士業界反扣分制：議員有無扣分制？　促查公務員「知法犯法」

立法會一個法案委員會今日（29日）舉行公聽會，就政府擬引入的士司機扣分制聽取意見。有的士團體代表質問：「議員有無扣分制呢？」更要求運輸及物流局局長林世雄考的士牌，實際感受業界壓力及為打擊白牌車不力鞠躬道歉。



此外，更有代表指2014年Uber平台進軍香港，當年的運輸及房屋局是「引入外部勢力」，要求特首李家超撥亂反正；又指有不少公務員乘坐網約白牌車屬「知法犯法」，促政府成立專責小組進行調查，並以停職作處分。



的士業界出席立法會公聽會，一面倒反對引入的士司機扣分制（立法會直播截圖）

立法會《2023年道路交通法例(提升個人化點對點交通服務)(修訂)條例草案》及《的士司機違例記分條例草案》委員會今早舉行公聽會，有33個團體或代表出席，與會業界代表幾乎一面倒反對引入的士司機扣分制。

陳偉明質問：「議員有無扣分制呢？」（立法會直播截圖）

陳偉明：議員有無扣分制？ 建議林世雄考的士牌

新星的士投資公司董事陳偉明甫發言即說：「我想大膽問，議員有無扣分制呢？」更指連政府官員也沒有問責，認為2019年黑暴加上3年疫情，以致民不聊生：「有邊個官員落過台呢？」

他更建議現任運輸及物流局局長林世雄和運動署署長李頌恩去考的士牌，並要充當的士司機三至六個月，實際感受業界的苦況。他同時要求林世雄就打擊白牌車不力，向業界鞠躬謝罪。

黃羽庭指不少公務員乘坐網約白牌車「知法犯法」（立法會直播截圖）

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭更指，2014年Uber平台進軍香港，當時的運輸及房屋局未加阻撓：「直情係外部勢力嚟㗎喇，干擾咗香港所有正常交通運輸經營活動」又批評政府現在提出引入扣分制是：「趁我哋病，攞我哋命。」

黃羽庭期望真正撥亂反正 促查公務員用網約白牌車

黃又歸咎多年政府「劣政」導致民怨沸騰：「先導致過去幾年失控」。他期望特首李家超可以「真正撥亂反正」，即時取締白牌車：「外部勢力擾亂香港社會秩序，根本唔應該存在於香港！」

他更指很多公務員有使用網約白牌車，很多會員投訴有公務員「知法犯法」，又指有退休公務員做Uber司機，要求政府成立專責小組調查，若結果屬實要把相關公務員停職處分，並向退休公務員停發長俸。