十一黃金周後多間公院急症室逼爆　威院有病人輪候至少15小時

中秋節及國慶假期完結後，不少公立醫院急症室都擠滿病人。據醫管局網頁顯示，今早（3日）上午11時，6間公立醫院急症室等候時間均超過8小時。其中沙田威爾斯親王醫院的輪候時間超過8小時，有父親帶著不適的幼女看病，至少等了逾15小時。另有病人稱如等候過久，會轉去私家醫院求診。



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根據醫院管理局網頁，今早11時有6間公立醫院急症室輪候時間超過8小時。記者今日上午到沙田威爾斯親王醫院視察，發現急診室有大批市民等候看病，坐滿約50人，部分人需站立等候。

父親文先生抱著約幾歲大的女兒到該急症室求診。他稱女兒有呼吸道不適，已由昨日晚上（2日）7時起輪候，直至今早10時仍未能看病，至少輪候了15小時。他估計，由於過去幾日假期醫生人手少，不足應付需求，導致輪候時間長。他又稱曾考慮去私家醫院看病，但也擔憂同樣有多人輪候。

截至10月3日早上11時，共6間公立醫院急症室等候時間超過8小時，包括沙田威爾斯親王醫院。（醫管局網頁截圖）

家庭主婦陳小姐因眼睛疼痛到威院輪候急症，並等候了半小時。她預計至少要等10小時以上：「我啱啱嚟半個鐘，你都預咗要十個鐘。」她又稱，每次到醫院等候看急症均需10小時以上，「唔係習慣，係好無奈啊，因為你冇得揀。」

另一病人劉小姐因腳有紅腫，到威爾斯親王醫院輪候急症。她稱因居所就近，且價錢合適，所以選擇前來。不過她稱，若等候五、六個小時仍未能看病，會考慮轉去診所。