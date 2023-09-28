流感高峰期｜急症室求診人次達六千　醫衞局提早推疫苗計劃籲接種

香港踏入流感高峰期逾兩個月，流感活躍度仍持續，近日有多名幼童染疫而情況嚴重。醫務衞生局局長盧寵茂表示，流感活躍程度上升達為13.4%，加上開學後流感在學童間快速傳播，故特意提早在今日（28日）推出疫苗資助計劃。



醫管局行政總裁高拔陞表示，近日入院人數有明顯上升，過去一周急症室平均求診人次由平時的5000人上升至6000人，「有啲時間更加去到7000人」，內科及兒科的病床使用率超過100%，醫管局現時已增加了數百張病床應對。



醫務衞生局局長盧寵茂今接種新一年度季節性流感疫苗後表示，流感活躍程度上升達13.4%，加上開學後流感在學童間快速傳播，故今年特意提早在今日推出疫苗資助計劃，而10月5日開始政府防疫計劃包括外展疫苗接種計劃。他又提醒，市民應及時接種新冠肺炎疫苗。不過翻查資料，去年疫苗資助計劃是於9月22日開始，較今年開始時間更早。

衞生署署長林文健補充，現時已有1400名的醫生登記疫苗資助計劃，會在2200間診所為合資格人士免費打針。至於外展疫苗接種計劃，現時有70%的幼稚園、90%的小學及10%的中學參加，他直言，中學的參與度方面有進步的空間，呼籲學校積極參與。

他又提到，雖然去年接種疫苗的人數上升近25%，惟12歲以下的接種疫苗人數卻錄得輕微下跌了5%，只有50%的兒童有接種疫苗，呼籲兒童盡快接種疫苗。至於新冠肺炎何時引入針對XBB病毒株的單價疫苗，衞生防護中心總監徐樂堅表示，仍要等候疫苗專家組及世衞討論後才可作決定，中心亦會留意坊間有什麼新的疫苗針。

醫管局行政總裁高拔陞表示，近日入院人數有明顯上升，過去一周急症室求診人次由平時的5000人上升至6000人，「有啲時間更加去到7000人」，內科及兒科的病床使用率超過100%，當中大部分病徵為上呼吸道症狀。醫管局已加強人手調配、支援，並加快病床流轉，以應對高峰期。他續指，醫管局現時已增加了數百張病床，而高峰時期更增加了千張病床應對。

至於慢病共治計劃，盧寵茂表示，計劃開展近三星期，帶200名醫生參與，形容「反應係唔錯」。他續指，現時的《基層醫療指南》有3400個醫生參與，有信心未來會有更多醫生參加，但局方未來也會向業界多解說。

另外，在局長接種疫苗前，有市民看到醫衞局局長盧寵茂時原希望向局長握手，但局長因手部衞生問題婉拒，改以抱拳打招呼。該名市民亦反映，醫護前線「頂呱呱」，但輪候時間長，「等成年」，希望政府可以給多點資源予醫療體系。他亦希望，醫管局的機制可以更混亂，如有人未有應約覆診「可以打比你，唔好浪費咗個位。」