屯門醫院男病人等入院時強行離開急症室　院方報警籲公眾提供消息

屯門醫院一名34歲男病人今日（7日）約凌晨一時四十五分，在急症室觀察病房等候入院期間，不理保安人員制止強行離開，院方稱，已在全院範圍及附近地區搜索，但未能尋獲病人，已立即聯絡病人家人及報警求助，並會全力配合警方的搜索行動。屯門醫院呼籲公眾人士若發現有關病人，請立即致電3661 5800通知屯門警署或致電999。



屯門醫院一名34歲男病人9月7日約凌晨一時四十五分，在急症室觀察病房等候入院期間，不理保安人員制止強行離開。（資料圖片/呂穎姍攝）

34歲男病人離開醫院時身穿黃色上衣、卡其色長褲

屯門醫院發言人指，該名34歲男病人身高約1.6米，中等身材，方臉型，黑色短髮，他離開醫院時身穿黃色上衣、卡其色長褲、拖鞋和帶有太陽眼鏡及黑色背囊。

發言人稱，該男病人今日約凌晨一時四十五分，在急症室觀察病房等候入院期間，不理會保安人員制止並強行離開。

院方籲公眾人士若發現有關病人立即致電36615800或999

院方稱保安員即時在全院範圍及附近地區搜索，未能尋獲病人，而該院非常重視事件，對於病人未接受治療感到憂慮，已立即聯絡病人家人及報警求助，並會全力配合警方的搜索行動。院方呼籲公眾人士若發現有關病人，請立即致電3661 5800通知屯門警署或致電999。

警方表示，今日凌晨2時27分接獲屯門醫院職員報案，指有人未經批准離開醫院，警方仍正在尋找一名34歲男病人。