高鐵10.11加5新站點　晚上增廣州東回港尾班車　推五周年大抽獎

港鐵今日（3日）公布，高鐵香港段將於本月11日起，開通5個新站點，連接江門、開平南、陽江、茂名及湛江西；至於往來廣州東列車，將會每日加至20班，回港尾班車由傍晚6時45分延後至晚上8時18分開出。



另外，高鐵踏入五周，港鐵會推出大抽獎，可以5元參加內地團，或低至10元買高鐵車票，亦可以低至249元購買高鐵旅行團。



高鐵西九龍站。（資料圖片/鄭子峰攝）

港鐵表示，高鐵在8月暑假期間客運量達通車以來250萬人次，創通車以來紀錄。高鐵將於本月11日起開通新站點，連接江門、開平南、陽江、茂名及湛江西5個新站點，每日提供北行及南行各一班列車。

至於往來香港西九龍站至廣州東站，以及福田站的列車服務亦會加強，廣州東綫服務將增至每日20班，而南行尾班車開出時間，會由現時下午6時45分，延後至晚上8時18分由廣州東開出。另外，往來深圳的列車班次，將由178班增至184班。

踏入高鐵香港段五周年，港鐵將推出大激賞及超值遊。在本月18日下午2時至6時，推出「高鐵五周年大激賞 一撳抽獎隨時起行」，MTR Mobile 登記用戶可參加抽獎，合共送出 20,000 份禮物，總值超過240 萬元，另可以5 元參加高鐵雙人 2 天團 ，各團名額 100 個，或低至10 元購買高鐵車票。

而在本月 13 日起至 12 月中，由八間旅行社提供多款 2 天至7 天高鐵旅行團，團價低至 249 元，目的地包括深圳、惠州、佛山、中山、肇慶、韶關、廈門、梅州、順德、桂林、貴州、長沙、張家界等超過 15 個城市。