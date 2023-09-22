高鐵周六通車5周年　西九龍站推單日優惠　免稅店買$1500減$100

廣深港高鐵香港段明日（23日）通車5周年，香港西九龍站多間食肆及商戶將於明日提供不同優惠，其中免稅店單筆消費滿1,500元可獲減100元（除煙草及蘋果產品），在「香江冰室」作任何消費可以5元加購紅豆冰。港鐵稱，明早高鐵隊長會快閃西九龍站派限量版紀念品，並指高鐵載客量已超疫情前水平，今年首8個月高鐵接載超過1200萬人次，8月13日更再次達到10萬人次的高位。



▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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港鐵表示，明日(23日) 是高鐵香港段通車5周年，為與乘客分享喜悅，香港西九龍站的食肆及商戶將於明日提供不同優惠。優惠如下：

MTR e-Store

- 任何消費可獲贈精美高鐵紀念品一個

- 另為慶祝新張，直至今年10月20日，凡消費滿500元即可獲贈價值逾200元的高鐵精品福袋



添好運點心專門店

-於該店消費滿港幣八十元即可獲贈杞子桂花糕乙份。該優惠可疊加使用（即消費滿港幣一百六十元可獲贈杞子桂花糕兩份，如此類推。）



香江冰室 (美心美食廣場)

-於該店作任何消費可以港幣五元加購紅豆冰一杯



手信棧

-Taste of Hong Kong 系列產品買二送一



Godiva

-香港紀念品巧克力禮盒 15片裝買二送一 黑口袋



Momax

產品八折



貓途鷹

所有品牌背囊八折



Sunglass Hut

正價貨品消費滿1,480元即減288元



香港免稅店

單筆消費淨值滿1,500元即減100元 (煙草及蘋果產品除外)



▼1月17日 高鐵車票增至1.4萬張吸引乘客購買▼



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港鐵稱，高鐵隊長亦會於明天早上快閃現身香港西九龍站，向乘客派發限量版紀念品；港鐵將推出特備活動，送出豐富禮品及旅遊優惠，詳情稍後公布。

今年首8個月錄1200萬人次

高鐵自通車來，客量未達預期一直備受關注，港鐵表示，隨着跨境客運需求日趨殷切，高鐵的載客量一直穩步上升，並已超越疫情前水平。今年首8個月高鐵接載超過1200萬人次，8月13日更再次達到10萬人次的高位。

港鐵稱，今年已持續增加短途班次，並於8月推出嶄新的福田「靈活行」即日變更車次安排，令短途跨境乘客出行更方便更靈活。

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此外，高鐵今年先後增加了廣州東及成都東新綫後、目前可以直達全國68個站點，包括6個大灣區主要城巿( 深圳、廣州、東莞、佛山、肇慶和惠州)。港鐵與中銀香港攜手，將於9月28日推出「大灣區青年卡」(信用卡) 高鐵車票回贈優惠，詳情請留意銀行稍後的公布。

港鐵公司將繼續與內地鐵路單位緊密聯繫，尋求開拓更多新站點及提升服務，為乘客提供更多便利。