高鐵5周年｜停運3年收40億元　比營運期間更多　議員料涉政府補貼

斥資864億元公帑興建的廣深港高鐵香港段，踏入通車五周年，惟當中近三年受疫情影響完全停擺。翻查港鐵財務報告，在停運的三年間，每年高鐵仍有10多億元的收入，三年收入合共約40.41億元；反而有營運的兩年時間，收入合共僅38.7億元，比停擺期間的收入更少。

另外，政府曾預測，高鐵於2021年的營運開支為18.36億元，即月均開支1.53億元，半年為9.18億元。雖然今年首6個月高鐵的收入達11.72億元，但約按按其客量，再乘以平均車費，估算車費收入約6.4億元，未足以支付營運開支。

究竟高鐵停運期間的收入是甚麼？根據政府與港鐵的協議，若客流少於一定數量，便會向港鐵提供補貼。《香港01》向政府及港鐵查詢補貼詳情，雙方同樣以商業敏感資料為由，拒絕公開。立法會鐵路事宜小組副主席張欣宇批評，港鐵並非單純的商業機構，應增加機制的透明度。



客量低於預期政府須補貼

根據政府、九鐵及港鐵簽訂《服務經營權補充協議》中的「乘客量上下限機制」，如高鐵的實際客量與預期偏差逾15%，港鐵與九鐵將按「30%：70%」的比例承擔風險或攤分收益，即只要高鐵的客量少於各方制訂的客流量15%，由政府全資擁有的九鐵，便要向港鐵提供補貼。不過如何觸發補底機制，政府與港鐵過往一直商業保密為由，未有公開觸發機制的客量，只曾指較80,100的預測人次更保守。

另外，根據《服務經營權補充協議》，九鐵亦要在10年內固定向港鐵支付總計79.65億元，即每年要向港鐵支付約8億元，應付高鐵香港段的資產更新。

停運三年收入達40億元

雖然高鐵已通車五年，但當中近三年受疫情影響停擺，一直未有乘客。不過翻查港鐵的財務報告，其實該三年並非沒有收入，而且逐年增加，由2020年的12.77億元，升至2022年的14.01億元。值得留意的是，2020年其實高鐵亦營運了約一個月才停運，但收入反而不及完全停擺的2021年及2022年。

另外，停運近三年的收入合共達到40.41億元；反而2018年9月23日至2019年全年，以及2023年上半年的約一年九個月營運時間，收入合共僅38.7億元，比停擺期間的收入更少。不過需留意，上述收入並未扣除成本。

▼高鐵於2020年1月底起停運近三年▼



+ 1

張欣宇倡公開補貼額 運輸局、港鐵拒透露

究竟高鐵停擺期間的收入是甚麼？張欣宇表示，相信來自「乘客量上下限機制」的補貼，惟究竟實際金額有多少、如何觸發機制，政府與港鐵一直未有公開。他表示，雖然屬商業協議，但港鐵絕非單純的私人機構，政府及港鐵應該增加機制的透明度，批評當局拒絕公開，尤其若公開相關訊息後，亦不見得會損害其他競爭者的利益，「唔應該當商業機密去處理」。

在五周年之際，《香港01》再向運輸及物流局，以及港鐵查詢，究竟高鐵停運三年期間的收入來源為何，是否屬於「乘客量上下限機制」的補貼，其金額有多少。然而，兩者均繼續以商業敏感資料為由拒絕透露。港鐵強調，機制以「公平及對稱的方式分擔風險或攤分收益」，並稱作為上市公司，一直嚴格按照要求披露財務情況。

港鐵又指，高鐵停運期間，一直維持保安、日常管理、保養維修、加強人員培訓等工作，並提升了車站的設備及環境，更換新的閘機，引入電子車票，讓乘客出行更快更方便舒適。