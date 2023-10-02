港大校委會緊急加會討論對張翔投訴　涉獎學金、醫學院長招聘獵頭

《香港01》從多個獨立消息渠道獲悉，港大校務委員會周二（10月3日）罕有加開特別會議，討論對校長張翔的投訴，包括涉及豁免招標聘用美國獵頭公司招聘副校長及醫學院院長；一筆來自內地企業的獎學金款項，一度要求轉到校長辦公室控制的賬戶；以及此前曝光豁免招標以205萬元購買校長座駕。

港大校務委員會上周二（9月25日）已召開恆常會議，一周後加會極不尋常。據悉張翔向校委會秘書處發律師信，要求押後召開會議，令開會再添變數。記者已就事件向港大查詢，正待回覆。



2023年8月30日，香港大學校長張翔出席開學禮後，回應迎新營爭議。（資料圖片 / 余俊亮攝）

張翔發律師信要求延遲會議 日後會議攜律師出席

港大校務委員會上周二（9月25日）已召開恆常會議，消息指，多名委員在上次開會後，收到關於校長張翔的多項投訴，因此在明日（10月3日）加開緊急會議。

不過港大校長張翔今日（10月2日）向校委會秘書處發律師信，要求押後會議四至六周，並要求日後會議，張翔可攜同律師出席。

香港大學校務委員會主席王沛詩，亦是監警會主席，她是建制派「班長」廖長江的妻子。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

內地企業透過中國紅十字會捐款

消息指，港大校務委員加開特別會議，其中一個關於校長張翔的指控，涉及一間遭美國制裁的深圳上市公司，透過中國紅十字基金會捐款1,000萬元人民幣予港大，作為內地生獎學金。

2022年9月，港大收到深圳上市的珠海公司「納思達」（002180.SZ）的建議書，該公司建議捐出1,000萬元人民幣作為獎學金，但要求經過中國紅十字基金會捐出。捐款者亦要求，款項作為內地來港讀書學生的入學獎學金。

中國紅十字基金會，是中國紅十字總會旗下的全國性公募基金會。（視覺中國）

49學生受惠 需擁護中共領導

根據港大與中國紅十字會的協議，獎學金分兩部份，一期款項850萬元人民幣，將於2023年上半年，向49名就讀於港大的內地本科生發放，學生涵蓋主修理工類學科、經濟金融、工商管理類學科、新聞學及文學專業領域。

申請獎學金的學生，要「熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨領導」，港大需要向捐款方提交受惠學生名單及總結報告。餘下的150萬元人民幣，待反饋報告後再審核。

2019年7月12日，反修例示威中，一批港大學生到校長張翔寓所。張翔與港大學生對話40分鐘後，拒收回譴責暴力聲明。（資料圖片 / 張浩維攝）

款項轉入校長室「港大戰略發展基金」

港大最終於2022年11月與中國紅十字會簽署協議，並於2023年4月，收到來自中國紅十字會的850萬元人民幣的款項，按當時匯率折合約977萬港元。

當港大接受款項後，校長辦公室要求將捐款，撥給「港大戰略發展基金」（The University of Hong Kong Strategic Development Fund）的賬戶，校長辦公室作為預算持有人（budget holder）。

2022年11月29日，港大白紙示威，有內地生參與。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

受惠人獲其他獎學金 名單照提供予捐款人

不過有人向港大校務委員會投訴，並提供文件指出，港大於2022年11月簽署捐款協議，2023年4月才到賬，不過提供予捐款人名單中的受惠學生，已在2022年9月透過其他資金來源獲得獎學金。因此投訴人質疑，捐款名單或款項有問題。

財務處無「港大戰略發展基金」紀錄

投訴人亦質疑，這筆捐款為何存入了校長辦公室作為預算持有人的指定賬戶，而非內地入學獎學金賬戶。根據文件顯示，港大內部曾討論，能否將用於內地學生的獎學金，轉入「港大戰略發展基金」，但港大財務及企業管理處未能找到此基金的紀錄。

不過由於與紅十字基金會簽訂的捐款協議有特別指明用途，所以款項最終無落入校長辦公室的基金，而是撥歸學生獎學金。

深圳上市的珠海公司「納思達」，透過中國紅十字基金會，向香港大學捐出1,000萬元人民幣作內地生獎學金。「納思達」遭美國列入新疆強迫勞動實體清單。圖為該公司位於珠海的工業園區。（視覺中國）

納思達股份遭美國列入新疆強迫勞動清單

涉及此次捐款的「納思達」（Ninestar），總部設於珠海，是全球第四大激光打印機廠商。今年6月，美國國土安全部指控納思達，將納思達及其八間珠海子公司，列入「維吾爾強迫勞動預防法」的實體名單中。

中國外交部發言人汪文斌當時反駁，指美方以謊言為依據將有關企業列入實體清單。納思達8月反擊，在美國國際貿易法院提起訴訟，要求撤銷行政決定，並提出對列入實體清單的臨時禁制令。

納思達2022年的營業收入有258.55億元人民幣（約282億港元），扣除非經經常性損益的淨利潤為16.7億元人民幣（約18億港元）。公司董事長、法定代表人為汪東穎。

劉澤星2022年8月起，暫任港大醫學院院長。（資料圖片 /張浩維攝）

豁免招標聘美國獵頭公司 招聘副校長、醫學院長

另一個投訴，關於港大以豁免招標形式，花費33萬美元（約257.4萬港元），聘請美國獵頭公司「Isaacson Miller」，全球招聘負責大學拓展的副校長，以及醫學院院長。

梁卓偉辭醫學院長 劉澤星暫任至招聘成功

港大醫學院原院長梁卓偉，去年請辭、加盟馬會擔任慈善及社區事務執行總監。港大委任在醫學院30多年的教授劉澤星，於2022年8月1日起暫任院長，直至校方完成全球招聘新任院長及到任。劉澤星去年曾表示，若做得好、表現獲認同，會考慮參與全球招聘。

大學拓展副校長2017年至今未成功招聘

至於港大副校長（大學拓展），即「Vice-President and Pro-Vice-Chancellor (Institutional Advancement)」，自2016年蘇彰德以私人理由請辭後，於2017年年中懸空，全球招聘未能成功，至2019年港大委任田之楠暫任一年，再延任一年至2021年6月底離任，之後該職位懸空至今。

Isaacson Miller是美國知名獵頭公司，曾協助多間美國大學，招聘副校長、醫學院院長等職位。（Isaacson Miller網站）

投訴： 無招標直聘美獵頭公司

兩大要職懸空，港大作全球招聘，但並無如之前做法，以招標形式選定獵頭公司，而是邀請兩間美國的獵頭公司「Isaacson Miller」、「Korn Ferry」提交建議書，兩公司分別報價33萬美元、42萬美元。人力資源處比較過信用度、過往經驗、價錢等因素，推薦選用「IM」。

2022年5月，港大人力資源處向招標小組委員會申請豁免招標，以33萬美元（約257.4萬港元）聘用「Isaacson Miller」。豁免理由是「相信是唯一能夠滿足用戶需求的供應商或產品」。

2017年，原為美國加州大學柏克萊分校任講座教授的張翔，獲聘為港大下任校長，接替辭職的馬斐森。（資料圖片 / 林若勤攝）

張翔：需有戰略建立美式籌款體系

當時豁免的理據，是根據遴選委員會主席、即港大校長張翔的建議，因為港大要成為亞洲的國際大學，下任大學拓展副校長，需要有戰略地建立一個美國模式的籌款體系，提供機構發展的戰略領導，並能建立可倡導公私營機構支持的長久關係。

而下任醫學院院長，則需要具有領導美國高等教育機構的經驗，以使醫學院在教學、研究、臨床等方面，成為全球卓越樞紐。

2019年2月，港大新春團拜，校長張翔與時任醫學院院長梁卓偉握手。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

質疑美港體制不同 最後批出豁免招標

招標小組委員會曾批准招聘副校長（大學拓展）時，豁免招標選定用IM，但醫學院院長的招聘，則為「待辦」（pending），稱因美國與香港醫療體制不同，候選人的選擇若來自更多地方，將有利於港大。

但之後人力資源處再提出理據，指由於現有大學選用的獵頭公司工作量已達上限，因此尋找全球的獵頭公司以擴大選材範圍，其中包括IM。據悉，最終亦批准豁免招標。

Isaacson Miller是美國獵頭公司，其CEO於2013年奧巴馬政府，擔任美國教育部部長高級顧問、教育部高等教育助理部長。

張翔赴美多年 獲續任至2028年

現年59歲的張翔，是江蘇南京人，南京大學物理系本科和碩士畢業後，於1989年赴美，擁有美國國籍，是著名的材料科學家，美國工程院院士。

2017年張翔通過全球招聘，獲委任為港大校長，接替中途辭職的馬斐森，2018年7月履新，上任約三年後，再獲續任至2028年。來港前，他是美國加州大學柏克萊分校任講座教授。

最近接連出現對張翔投訴

最近接連出現對張翔個人的投訴。《香港01》上月報道，香港大學正準備更換車牌為「HKU1」的校長座駕，大學豁免招標購買約205萬元的寶馬（BMW） i7 xDrive60，校長方面代表指校長認為只有寶馬符合要求。

港大當時解釋指，校園設施管理部⾨綜合各個因素和試⾞意⾒，作出了最後的採購建議，因寶馬只有一個代理商，因此豁免招標，強調大學就不同的採購⼯作均設有清晰的政策和程序。