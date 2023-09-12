港大校長座駕換車　張翔指定寶馬i7　205萬元豁免招標惹爭議

香港大學正準備更換車牌為「HKU1」的校長座駕，物業處挑選多款電動車，最後校長室挑選作價約142萬元的平治（Mercedes Benz）EQS 450+，以及約205萬元的寶馬（BMW） i7 xDrive60試駕，校長室最終挑選該款寶馬。《香港01》獲得港大文件，顯示財務及企業管理處多次追問校長方，為何只選擇兩款車試駕、為何最終選擇較貴的寶馬、為何要豁免招標等。校長方面代表僅指校長認為只有寶馬符合要求。

港大回應指，校園設施管理部⾨綜合各個因素和試⾞意⾒，作出了最後的採購建議，因寶馬只有一個代理商，因此豁免招標，強調大學就不同的採購⼯作均設有清晰的政策和程序。



2023年8月30日，香港大學校長張翔出席開學禮後，回應迎新營爭議。（余俊亮攝）

一般十年更換留給新校長

8月30日港大畢業禮，校長張翔致辭後回應OCamp（迎新營）風波後，離開時並沒有登上車牌為「HKU1」的座駕，而是乘搭其他車輛離開。而「HKU1」座駕，則停放在紐魯詩樓的港大校長專用車位。

目前掛上「HKU1」車牌的港大校長座駕，是平治（Mercedes Benz）S350，使用逾十年，為徐立之擔任校長的時候購入。據了解，港大校長座駕一般隔約十年更換，一般由即將離任的校長在任內最後階段更換，留給下任校長使用，以防校長親自挑選座駕而有利益衝突的質疑。

▼現時「HKU1」校長座駕平治S350▼



目前座駕為Benz S350 十年前約100萬元

徐立之2002至2014年擔任港大校長，馬斐森2014年4月上任，並無做滿一屆，2017年提出辭職，並在2018年1月31日離任。因此目前「HKU1」的校長座駕，由徐立之年代使用至今。據知，正準備退役的平治S350，有經過招標，最終購入陳列車，連折扣後購入價約為100萬元。

試駕平治、寶馬 貴60萬元i7中選

港大去年啟動更換校長座駕程序，港大物業處挑選多款電動車及混能車，校長室選擇兩款試駕，分別為作價約142萬元的平治（Mercedes Benz）EQS 450+，以及約203萬元的寶馬（BMW） i7 xDrive60，而校長室最終選擇該款寶馬，價錢貴約。

港大更換校長座駕，曾試駕的寶馬（BMW） i7 xDrive60，最終獲選，獲批豁免招標。

要求豁免招標 多番筆戰

不過《香港01》獲得文件顯示，港大財務及企業管理處（Finance and Enterprises Office）一方，曾多次追問代表校長的一方。

被問及為何只選擇兩款車試駕，校長一方代表回應指：「校長只要求我們安排平治和寶馬試駕」（The President requested us to arrange test drives for the Mercedes and BMW models only）。

至於為何最終選擇較貴的寶馬、為何平治不符合要求，校長一方代表表示：

校長的評語：平治是「運動轎車」，寶馬是「行政轎車」，符合官方車輛的要求。（The Mercedes model is a "Coupe," and the BMW is an executive saloon, which fits the official car requirement.）

財務及企業管理處表明，要向招標小組委員會（Tenders Board）解釋豁免招標的理據，因此提出多個問題。但校長一方表示：

校長相信只要寶馬符合官方車輛的要求。（It is the only car that the President believes meets the requirements for an official car for the HKU President.）

不明為何從寶馬授權代理購買，會被認為不恰當。（I apologize for not realizing that purchasing a BMW from the authorized dealer could be considered inappropriate.）

批出202.99萬元購車 加錢選色205萬埋單

由於寶馬只有一間代理商，港大最終豁免招標，批出202.99萬元用作買車只用。消息指，最終追加18,560元選擇車身、內裝顏色，以及另外其他註冊、牌照費用等，合共約205萬元。港大已支付訂金，新車11月到貨。

另一消息認識解釋，校長座駕用來接待貴賓，並非校長一人只用，選擇寶馬因內籠較平治大。

港大發言人：綜合各種因素採購

港大回應查詢指，根據⾹港⼤學政策，⼤學⾞輛在使⽤7年之後，會根據程序更換。信中提及的⾞輛於今年使⽤超過10年，⼤學於去年啟動換⾞程序。基於環保考慮，⼤學的校園設施管理部⾨建議以電動⾞代替汽油⾞，⽐較了市⾯上多款電動⾞及混能⾞的資料後，該部⾨與校⻑室挑選了其中兩款，安排校⻑及兩個部⾨的同事於同⼀天參與試⾞，並歸納了各⼈的反饋意⾒。校園設施管理部⾨⽐較了兩款⾞的性能表現、⾞廂容量、外觀、價格，亦考慮了⼤學的需要。此外，部⾨亦參考了其他⼤學的相同⽤途的⾞輛的選擇、⾞種與級別。綜合各個因素和試⾞意⾒，作出了最後的採購建議。

港大最終被挑選的⾞款，無論是級別、⾞廂⼤⼩等，都與⼤學⽬前使⽤的平治S350相若。市⾯上⼤部份同級別的⾏政轎⾞（包括汽油⾞和電動⾞），⾞價介乎140萬⾄250萬元。⽽根據過往的⽤⾞紀錄，我們相信轉⽤電動⾞，⼗年能夠節省約40萬元的開⽀。

寶馬只有一代理 因此豁免招標

對於豁免招標的質疑，港大發言人回應指，招標⼩組委員會考慮了⼤學實際需要，同時審視了其餘⼗多款汽⾞的詳細資料及售價。由於在本港只有寶⾺汽⾞（⾹港）有限公司代理有關⾞款，招標⼩組委員會接納了物業處申請，豁免進⾏公開招標程序。發言人強調大學就不同的採購⼯作均設有清晰的政策和程序。

不過港大無回應，為何批出202.99萬元，最終作價約205萬元。