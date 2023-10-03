港大醫學院暫任院長劉澤星獲遴選委員會推薦坐正　校委會11月審議

香港大學正遴選醫學院院長，據了解，暫任院長劉澤星及美國匹茲堡大學外科教授Timothy Billiar進入最後名單。院長遴選委員會主席、校長張翔於上周二（9月26日）的校委會例會，口頭宣布推薦劉澤星，待11月校委會再討論是否正式通過有關人事安排。



港大醫學院風濕及臨床免疫學講座教授劉澤星由去年8月1日開始，暫任港大醫學院院長。（港大醫學院圖片）

消息指，港大遴選委員會已選出兩個醫學院院長候選人，包括67歲的美國外科教授Timothy Billiar，以及現時暫任院長的劉澤星。Billiar已來港面試，並見過部份港大教職員，他的資歷雖然不錯，但據知諮詢過程中，有意見認為他年紀較大，加上不了解港大醫學院運作，故大部份人均傾向劉澤星「坐正」。

據了解，張翔在遴選委員會會議上一度較支持Timothy Billiar，最後同意舉薦劉澤星。

據悉張翔已在上周二的校務委員會上，口頭通知會推薦劉澤星出任下任院長，11月校委會再討論是否正式通過有關人事安排。

出任港大遴選委員會主席的張翔上周二在校委會上，口頭表示會推薦劉澤星擔當醫學院正式院長。（資料圖片／余俊亮攝）

港大醫學院原院長梁卓偉前年11月請辭，去年7月離任，加盟馬會擔任慈善及社區事務執行總監。港大委任在醫學院30多年的教授劉澤星，於去年8月1日起暫任院長，直至校方完成全球招聘新任院長及到任。劉澤星去年曾表示，若做得好、表現獲認同，會考慮參與全球招聘。

劉澤星現任於崇光基金教授（風濕及臨床免疫學）及風濕及臨床免疫學講座教授，他曾任香港醫學專科學院主席。在新冠病毒疫情期間，他為政府抗疫專家顧問團六名成員之一，同時任2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會召集人。

據港大醫學院介紹，劉澤星為風濕病學先驅，他於1992年回流香港時是香港公立醫院僅有的兩名風濕科臨床學者之一，於2006至2008年間擔任亞太風濕病學協會聯盟（APLAR）的主席。

至於在學院內的工作，他先後於2001年擔任助理院長（資訊科技與規劃），2005年擔任助理院長（學生事務），在2010年擔任鮑氏醫學及衞生教育硏究所所長，於2013年擔任副院長（教學），期間改革內外全科醫學士課程。此外他曾任香港大學內科學系系主任及港大醫學院委員會主席（2019至2022年），以及擔任瑪麗醫院內科部門主管（2018至2022年）。