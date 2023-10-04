稅務主任遲簽聲明被著令退休　認為屬懲罰且明顯過重　求覆核決定

政府前年要求公務員簽署擁護《基本法》和效忠特區的聲明，一名助理稅務主任，曾向稅務局查如何界定違反聲明，其後才呈交已簽署，卻遭公務員事務局最終以公眾利益為由，著令他退休。助理主任認為局不公，要求司法覆核局方決定，案件今（4日）在高等法院聆訊，助理主任稱他當時真誠地要求稅務局澄清，最終亦有呈交聲明，著令他提早退休等同懲罰，且明顯過重。政府的代表卻指，主任呈交聲明限期當天才提出查問，且遲遲未呈交聲明，對相關要求視而不見。法官稱會於下月17日或之前以書面頒布裁決。



申請人為王秋明，答辯人為公務員事務局局長。王在申請書透露，稅務局於2021年1月底要求王呈交已簽署的聲明。他同年2月致函稅務局，詢問是否必須簽署，及如何界定違反聲明。公務員事務局於同年8月向王發信稱，會把其個案轉交公務員事務局局長，決定是否著令王退休。王其後呈交已簽署的聲明，惟局方似以公眾利益為由，著令王退休。

政府於2021年起陸續要求公務員、非公務員合約員工宣誓或簽署聲明。（資料圖片）

王雖固執亦是認真對待事件

代表王的律師指，王當時真誠地要求稅務局澄清，才遲交聲明。王雖然固執，但亦是認真對待事件。簽署聲明的目的包括要公務員公開確認其職責，以宣揚公務員的核心價值和政府有效管治，王最終亦有呈交已簽署的聲明，當中雖有延誤，仍達致簽署聲明的目的。

局方未給予充份理據決定等同懲罰

律師續指，公務員事務局著令王提早退休時，沒有給予充份理據，該決定等同懲罰，而且懲罰屬明顯過重和不乎比例。王原本的退休年齡為60歲，被著令退休時他才45歲，他現時仍需等待13年，才能領取退休金。王需要賺錢供養母親。

王在限期當日才提出疑問

政府的代表回應指，政府需嚴肅看待簽署聲明。稅務局給予4星期時間讓王呈交，惟王於限期當天才提出查問，包括問若拒絕到接種疫苗中心工作，是否被視為違反聲明。稅務局亦有回覆王，強調簽署聲明的目的。又指王有很多機會作解釋，但他從沒就遲交聲明給予合理的理由。

對稅局要求視而不見

政府方又指，王呈交並非只有一些延誤，或因固執而猶疑，認為王是對稅務局的要求視而不見，沒有遵守要求，強調是次的決定合理。

案件編號：HCAL 1626/2021