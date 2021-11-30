公務員宣誓｜稅務主任問何謂違反聲明　簽署後遭著令退休　求覆核

政府早前要求公務員簽署聲明，擁護《基本法》和效忠特區。一名稅務局助理稅務主任，聲稱向稅務局詢問，是否必需簽署聲明，以及如何定義違反聲明。助理稅務主任其後呈交簽署的聲明，公務員事務局最終以公眾利益為由，著令他退休。助理稅務主任認為著令他退休的決定，屬不合理和程序不當，昨（29日）向高等法院申請司法覆核，要求推翻公務員事務局的決定。



申請人為王秋明，答辯人為公務員事務局局長。

在稅務局工作逾25年

申請人在他親自撰寫的申請書透露，他在稅務局工作逾25年，退休前為助理稅務主任。於本年1月，公務員事務局要求所有於2020年7月1日前入職的公務員，需表明擁護《基本法》及效忠香港特區。稅務局於本年1月底，要求申請人呈交已簽署的聲明。

已呈交簽署聲明仍遭著令退休

王於本月2月致函稅務局，詢問是否必須簽署聲明，以及如何定義違反聲明。公務員事務局於本年8月去信申請人，指會把王的個案轉交公務員事務局局長，決定是否著令申請人退休。

王其後補充陳述，並呈交已簽署的聲明。惟公務員事務局於本年8月30日以公眾利益為由，著令王退休。王退休的生效日期，為本年10月25日。

未有給多充份理據

王稱，他已呈交簽署的聲明，沒有理由不接受其聲明，著令他退休的決定屬不合理。此外，公務員事務局亦沒有就著令他退休給予充份的理據，因此該決定亦屬程序不當。

案件編號：HCAL1626/2021