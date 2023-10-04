港大校委會主席王沛詩：周一召開特別會議　公正處理涉張翔投訴

港大校長張翔捲入多項投訴，港大校委會原定周二（3日）召開特別會議討論，最終因張翔發律師信要求押後會議而延期，消息指將改為下周一（9日）舉行。

據了解，校委會秘書昨日（3日）已回覆張翔的律師信，引用《吹哨者程序》文件供參考，並稱召開特別會議的目的，是為了讓校委會考慮如何解決事件，強調任何人未有恰當機會作出申述前，都不會對任何人作出紀律行動。



港大校長張翔捲入多項財務管理不當的投訴。（資料圖片）

校委會秘書：召開特別會議旨為供校委考慮如何解決事件

據了解，校委會秘書作出的回覆稱，自上周三（9月27日）起，校委會24位成員包括校長張翔，均相繼收到五封匿名的投訴郵件，因此校委會上周五（9月29日）決定發出召開緊會議的通知，並提供《吹哨者程序》等相關文件。

據知信內提及，校委會召開特別會議的目的，是為了讓校委會考慮如何解決事件，強調對投訴未有何立論，任何人未有恰當機會作出申述前，都不會對任何人作出紀律行動。

2023年6月8日，港大校長張翔（右三）、港大校務委員會主席王沛詩（左三），出席港大長期服務獎頒獎典禮。（港大圖片）

王沛詩：以對事不對人態度處理 當事人可尋求法律意見

校委會主席王沛詩亦透過港大公關首度發聲明回應事件，確認與一眾校委會成員和教務長收到匿名電郵投訴。

原定周二的特別會議未能舉行，王沛詩在聲明中解釋鑒於多位委員未能出席，會議延期至下周一舉行。她表示，校委會定必按照大學政策及程序，以事實為基礎，以對事不對人的態度，公平公正、嚴謹地處理所有投訴。如有任何調查程序，當事人可行使其權利，包括尋求法律意見及作出回應。

王沛詩續指，基於私隱考慮及相關條例，大學一般不會對具體人事問題作出公開評論。她稱，港大歷史悠久，百多年來得到各界的支持和厚愛，無限感激。她表示，校委會是港大最高的管治團體，「定必以最負責的態度嚴肅處理所有事情，不負大家的期望。」

2019年2月，港大校長張翔出席傳媒新春團拜。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

涉及校長張翔的投訴，包括未經招標購入寶馬座駕、指定美國獵頭公司招聘副校長及醫學院院長、接受內地企業獎學金的轉賬問題、花5,500萬元大學資金裝修教職員聯誼會等。

校委會原定就此於周二召開特別會議討論，及後張翔發律師信要求押後會議，同時要求帶同律師出席，最終會議未能成事，據知延至下周一舉行。