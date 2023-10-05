WhatsApp騙案｜私隱署接獲5間學校、NGO帳戶遭騎劫通報　涉900人

【WhatsApp騙案/騎劫】涉及WhatsApp網絡騙案手法層出不窮，個人資料私隱專員公署今日（5日）表示，過去一個月接獲共五間社福機構及學校資料外洩事故通報，相關機構表示其用作與受助人、學生或學生家長通訊用的WhatsApp帳戶遭騎劫，而騙徒繼而盜用已騎劫的帳戶假冒受害機構，向通訊錄聯絡人發送訊息騙取金錢。



公署稱，事件涉及近900名受助人、學生、學生家長或職員的姓名及手提電話號碼等個人資料，而根據公署建議，相關機構已通知受影響人士。公署同時呼籲採7招防WhatsApp帳戶遭騎劫及盜用。



WhatsApp網絡騙案手法層出不窮，還有騙徒假扮WhatsApp官方帳號防不勝防？（資料圖片）

騙徒以已騎劫帳戶假冒受害機構 向通訊錄上聯絡人發訊息騙金錢

私隱專員公署今指，過去一個月，接獲合共五間社福機構及學校的資料外洩事故通報，表示其用作與受助人、學生及／或學生家長通訊用的即時通訊軟件WhatsApp的帳戶遭騎劫。公署指，騙徒繼而盜用已騎劫的WhatsApp帳戶假冒受害機構，向通訊錄的聯絡人發送訊息騙取金錢。

涉受助人、學生、學生、家長職員姓名及手提電話號碼等個人資料

事件涉及近900名受助人、學生、學生家長及／或職員的姓名及手提電話號碼等個人資料，而根據公署建議，相關機構已通知受影響人士。

公署解釋，「WhatsApp帳戶騎劫」一般是指騙徒假冒受害人的親朋好友向他們發出WhatsApp訊息，要求受害人轉發其WhatsApp帳戶的驗證碼，或透過假冒的WhatsApp網站騙取受害人的電話號碼及其WhatsApp帳戶的驗證碼，以登入其WhatsApp帳戶，繼而冒認受害人向其帳戶通訊錄的聯絡人發送訊息以騙取金錢或個人資料。

私隱公署籲採7招防WhatsApp帳戶遭騎劫及盜用

私隱專員公署呼籲市民及機構慎防WhatsApp帳戶遭騎劫及盜用，並建議採取7項措施保障個人資料私隱：

1.啟用WhatsApp的雙重認證功能



2.定期在WhatsApp設定中檢查已連結裝置，並登出不再使用或不明的裝置連結



3.切勿向他人透露任何密碼或驗證碼



4.在網上搜尋WhatsApp網頁版時，小心留意網頁連結，不要誤按虛假的WhatsApp網頁版



5.切勿從非官方渠道下載及使用WhatsApp應用程式



6.一旦收到他人在WhatsApp要求借錢、匯款或提供個人資料的訊息，應先確認發送者的身分



7.收到不明來歷或可疑的短訊時要提高警覺，切勿隨意打開連結或披露個人資料



個人資料私隱專員公署10月5日表示，過去一個月接獲共五間社福機構及學校資料外洩事故通報。（資料圖片）

WhatsApp官方不時透過WhatsApp傳送最新活動或重要安全資訊訊息。（示意圖／資料圖片）

2招分辨真假WhatsApp官方賬號



WhatsApp官方不時透過WhatsApp傳送最新活動或重要安全資訊訊息，要辨別是否真正可靠WhatsApp官方帳號，首先要看畫面上方帳戶名稱旁邊，是否有「綠色勾號」並寫有「WhatsApp官方帳戶」；然後點擊帳戶名稱，會發現它沒有電話號碼，即代表不會是騙徒假扮戶口，可以信任。相反如何沒有以上特徵，就要小心留神。