境外電騙！犯人花3小時教婆婆用微信轉帳不果　通話太久被警揭發

還好婆婆不懂用手機？內地有婆婆日前接到境外詐騙電話，對方冒充公安局人員要求她將錢匯入「安全戶口」調查。雖然婆婆很快上當，但因為她說方言又不懂用手機，騙徒花了3小時教她用微信轉賬，婆婆仍然學不會。由於通話時間太長，引起當地反詐騙部門關注，警方最終上門制止事件。婆婆大呻騙徒不停鬧她笨、態度囂張，又不准收線害她沒時間煮飯，最終她向警方承諾不會再接境外來電。



婆婆向警方大呻，被犯人狂鬧「笨」和「傻子」。（微博影片截圖）

內媒報道，住在武漢市東湖高新區的李婆婆近日遇上電騙，對方要求她匯款入「安全帳戶」。她很快就上當，不過兩人通話持續了176分鐘，對方花近3小時，一直未能教會她匯款，即使騙徒加了微信教她轉賬，但婆婆根本不懂用。

武漢警方反詐預警平台發現，李婆婆和1個懷疑境外詐騙電話通話時間接近3小時，立即聯絡就近派出所派員上門調查。警方表示，他們到場時婆婆仍在和騙徒對話，遂馬上搶過電話，即場揭發電騙，對方破口大罵後警員掛掉電話。

武漢警方反詐預警平台發現，婆婆和1個境外懷疑詐騙電話通話近3小時。（微博影片截圖）

李婆婆無奈道，「他一（個）下午都不准我跟他掛（電話）」，指騙徒態度囂張，要求她趕緊匯款，狂罵她「傻子」、「笨」。警方了解後，指騙徒當時冒充公安局人員，稱懷疑婆婆有犯罪行為，要求她將資金轉入「安全帳戶」核查，並飛到廣州接受調查。不過，由於婆婆方言口音重，導致溝通困難，而且她又不懂用手機，令騙徒遲遲未能得手，氣急敗壞不停鬧人。

李婆婆知道自己受騙後，大嘆「哦是騙子，講了一下午，害我飯都沒弄，我煩死了」。警員向婆婆解釋電騙犯套路後，提醒婆婆不要接聽境外來電，而涉事電騙號碼則來自俄羅斯。

婆婆成功逃過騙案，但方式令網民爆笑，形容「別什麼都會，容易受騙」、「論方言的重要性」。有不少壞心眼網民笑言，部份長者其實沒有中招，而是因為太無聊想和人聊天，「老人只想找個人陪自己說說話」、「確定不是婆婆閒得想聊天？」。

（綜合）