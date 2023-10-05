颱風小犬｜渠務署檢查去水防洪裝置　派通渠車及機械人往水浸黑點

一號風球現正生效，熱帶氣旋小犬將趨近香港，雖然天文台預計其登陸台灣後逐漸減弱，但香港周末雨勢仍有時頗大。經歷上月初「世紀暴雨」多區嚴重水浸，渠務署今日（5日）表示，為應對即將的狂風暴雨，已派出通渠車及機械人，檢查及清理渠道。署方並設緊急事故中心，暴雨或打風時可隨時調配應變小隊作出清理。



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調配人手處理全港約220個易受阻塞位置

渠務署九龍及新界南工程師楊家俊表示，為應對數日後熱帶氣旋襲港可能帶來的狂風暴雨，最近已檢查及清理主要的進水口及渠道，以確保運作正常。署方亦運用機械人清淤，尤其長時間水淹或狹小的空間工作，以減低危險及提升效率。

楊家俊又指，渠務署2020年起實施清渠的安排，當預計到暴風雨來臨前，會調配人手處理全港約220個，易受阻塞的位置，包括將軍澳敬賢里等，有需要時會派出清渠車即時清理。

逾30輛通渠車噴水沖散淤塞物

渠務署九龍及新界南助理工程督察王卓恩介紹指，全港有逾30輛通渠車工作。車身備有6,000升的水箱及直徑一吋長的水喉，出水量約150至200升，水壓達200至250巴數，並裝有鑽頭多角度射出高壓水柱，以沖散淤塞物。

約300個地點裝有遠程防洪裝置系統

楊家俊表示，渠務署已在全港約300個地點安裝遠程防洪裝置系統，包括水文站及水位傳感器等，收集實時水位數據。署方並設有緊急事故中心，在紅色或黑色暴雨警告、八號或以上風球生效時啟動，屆時會調配應變小隊，處理各區水浸報告及清理淤塞渠道。至於承建商會駐守易受水浸影響的地點，迅速到現場檢查及清理。渠務處亦設有24小時熱線23001110，如市民發現渠道阻塞或水浸，可致電報告。