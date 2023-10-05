居屋2023｜沒中籤毋須灰心　啟德未來5大靚盤　近港鐵部分享海景

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】今期居屋以市價62折推售6個新發展項目，合共提供9,154個單位，是復建居屋以來最多的一次。房委會今日（5日）完成攪珠，結果塵埃落定，欠缺抽獎運的申請人毋須灰心。



《香港01》盤點未來5年居屋新項目，當中仍不乏市區盤和海景靚盤，單計市區大戶啟德，就有5個盤排隊推售，部分與港鐵宋皇臺站僅3分鐘步行距離，高層單位或享郵輪碼頭海景；至於東涌新項目，部份單位或可享海景。



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今期居屋以市價62折推售6個新發展項目，包括市區盤啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑和安麗苑，以及新界的元朗朗天苑和屯門兆翠苑，合共提供9,154個單位，是復建居屋以來最多的一次。雖然超額認購創復建居屋以來新低，但競爭仍激烈，欠缺抽獎運的申請人亦毋須灰心。

啟德盤高層 或遠眺郵輪碼頭海景

據房屋局6月的公營房屋建屋量最新預測，居屋市區盤最快可以落成項目為啟德2B3、2B4及2B5號地盤，分別可提供1,300、1,800及2,000個單位，當中2B5號地盤預料會在2025/26年度竣工，另外兩個地盤則會在緊接的2026/27年度落成。

上述三個啟德新項目均與上期啟欣苑（2B2號）和今期啟悅苑（2B6號）位處同一條街，是一字排開6個居屋項目的其中3個，優勢是3分鐘可步行至港鐵屯馬綫宋皇臺站，地盤前方為啟德體育園，故中高層有機會遠眺啟德郵輪碼頭海景，相信會是未來最矚目新盤之一。

另外，房協的啟德1E1及2B1號地盤的資助房屋項目，預計先後會在2025/26及2026/27年落成，分別提供700及1,800伙，換言之啟德繼續成市區居屋大戶。

其他市區項目則要數到2027/28年度，房委會在藍田碧雲路兩個地盤，以及深水埗荔枝角道373號亦會有項目落成，分別提供2,400、900和300個單位，當中藍田的項目鄰近德田邨和平田邨，位處山上，交通相對較不便，而深水埗項目則較近麗閣邨，與港鐵深水埗站僅相距6分鐘步程。

東涌兩新盤鄰近港鐵新站

除了市區項目，東涌亦是新居屋集中地，當中東涌103及109區預計會在2025/26年度落成，分別提供2,000及1,300個單位，兩者均為東涌東近岸填海區，鄰近迎東邨，新建的港鐵東涌東站將於2029年落成，高層除了有機會望到海景，在入伙幾年後，亦可享交通優勢。

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東涌109區用地申請放寬地積比率，以興建1,344伙公營房屋。（城規會文件）

東涌23區第一期亦預計會在2027/28年度落成，將可提供500伙，項目座落在東涌道北，鄰近逸東邨和北大嶼山醫院，離港鐵東涌站較遠，交通或相對不便，但卻享山景優勢，亦有機會可遠眺海景。

除了啟德和東涌外，觀塘安達臣前石礦場、將軍澳影業路、九龍城馬頭角，未來5年仍會繼續有新項目落成，今期居屋向隅者仍可再接再厲。