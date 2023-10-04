公屋富戶｜公屋聯會倡以富戶租金補貼買樓　有兒童家庭可優先揀樓

特首李家超將於本月25日發表任內第二份施政報告，公屋聯會今日（4日）建議房委會以公屋富戶繳交的額外租金，用以補助他們日後以綠表資格成功購得資助房屋，以增加公屋富戶購買資助房屋而遷出單位的誘因。該會亦建議參考現行的「家有長者優先選樓計劃」，11歲以下兒童的核心家庭可優先選樓；以及資助房屋按揭貸款保證期由現時30年，延長至40年。



截至今年2月，房委會轄下有逾3萬個「富戶」正繳交倍半租金及雙倍淨租金，佔整體公屋租戶 3.82%。公屋聯會副主席兼立法會議員梁文廣表示，房委會可以為公屋富戶儲起他們繳交的額外租金一段時間，如大概10年，待他們可以負擔資助房屋的首期之後，房委會則以他們之前繳交的租金作為他們購買資助房屋的補助，加快他們遷出公屋單位。

公屋聯會委員張棋騰指，為了鼓勵市民組織家庭及生育，建議房委會增設資助房屋「家有兒童」優先選樓計劃，在其他家庭申請者類別中設定配額，有11歲以下兒童的核心家庭可獲安排較優先選樓。

公屋聯會總幹事招國偉說，目前居屋所設的「家有長者優先選樓計劃」，預留整體三成配額供有長者的家庭優先選樓，配額並無設定每個屋苑的比例，變相「家有長者優先計劃」申請人可以將所有大單位選走，單身人士的選擇權永遠排最後，只能選擇小單位，並且位於偏遠地方。公屋聯會亦建議，限定每一個新發展的樓盤項目預留不多於一成的配額予其他家庭申請者以後一人申請者，希望扭轉現時局面，回應青年人的置業期望。

公屋聯會副主席藍偉良則指，由於申請按揭貸款的困難，阻礙了準業主選購居屋單位的類型，並影響業主出售單位的機會，建議房委會適度延長按揭貸款的保證期，由現時30年，延至40年。

公屋聯會亦提出將現行「樓換樓」計劃擴展至房委會資助單位業主、逐步增加「白居二」配額、恆常化「現金津貼試行計劃」等。

對於近日社會就粉嶺高爾夫球場發展用途的爭議，公屋聯會主席文裕明重申，該會支持政府收回土地以興建公營房屋的立場堅定，希望解決基層住屋問題：「呢個係除咗由土地大辯論到而家咁長時間，坊間、社會醞釀咗咁長時間，從某一個角度上面嚟講，我哋希望得到嘅土地係縮完再縮，去到最後係9公頃左右。如果從我哋公屋聯會嘅角度，或者我哋個人嘅感受，我覺得呢個係退無可退。去到咁你仲要收返轉頭？我諗係冇辦法接受。」

他強調，「大原則」是視乎整個社會的需要，又指高爾夫球場仍可以有不同程度的操作，該會對於用地而興建公營房屋是絕不退讓。