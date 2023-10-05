8.8萬公屋戶下月底前須交新申報表　羅淑佩稱研部門互通打擊濫用

房委會加強打擊濫用公屋，並推出優化「富戶政策」及「加戶政策」一系列措施，本月開始要求未住滿10年住戶每2年申報居住狀況，以及是否在港持有住宅物業。



房屋局常任秘書長、房屋署署長羅淑佩今日（5日）表示，日前已向首階段約8.8萬戶公屋戶派發新申報表，主要是申報在香港是否推有住宅物業。羅淑佩稱，相關表格會直接派入住戶的信箱，未收到表格的住戶不用擔心，已收表格的則須於11月底前交回辦事處，「有表就填、無表就下一轉。」



羅淑佩又稱，當局決心打擊濫用公屋，必定有新措施推出，「努力同同事研究緊。」當中，她提到有指有公屋戶在單位內經營Airbnb尤為過份，「會嚴厲打擊......畀我哋見到搵到，絕不手軟。」羅淑佩亦透露，希望透過與政府部門「互通」，如與地政總署配對，查核公屋戶是否擁有物業，打擊濫用公屋。



房委會加強打擊濫用公屋，並推出優化「富戶政策」及「加戶政策」一系列措施，本月開始要求未住滿10年住戶每2年申報居住狀況，以及是否在港持有住宅物業。（資料圖片）

羅淑佩今日在電台節目表示，已於本月3日向首階段約8.8萬戶公屋戶派發新申報表，主要是申報在香港是否推有住宅物業。該批公屋戶入住公屋年期為2至8年，並未曾申報，經信箱收到表格及填表後，需在11月底或以前交回屋邨辦事處。另外，她表示長者戶，即所有家庭成員超過60歲則無須申報，不過將來需要申報是否仍居於公屋，但無須申報資產，因顧及長者資產需作養老用途。

因事無法填報須提交證明文件說明原因

被問及若有人離港公幹，無法填報如何處理，羅淑佩表示需要提交證明文件說明原因，但稱同住家人也可代為處理，如有家庭成員無法簽署，亦會視乎情況酌情處理，「但係如果你話我冇理由我兩個月都唔返嚟開一開個信箱，咁我其實好有理由去諗你其實係咪喺我個公屋單位裏面居住嘅。」

拒絕或忽略申報最嚴重可終止租約

她表示如直接拒絕或忽略申報，最嚴重可以終止其租約，而如不懂填表，她稱會提供說明單張，而屋邨辦事處亦有職員樂意解答問題。另外，她承認審查資料人手不足，需要在房署調撥資源及分階段進行。

公屋單位經營Airbnb 羅淑佩：如見到搵到打擊絕不手軟

羅淑佩又稱，當局決心打擊濫用公屋，必定有新措施推出，「努力同同事研究緊。」當中，她提到有指有公屋戶在單位內經營Airbnb尤為過份，「會嚴厲打擊......畀我哋見到搵到，絕不手軟。」

冀與地政總署等部門配對 查公屋戶是否擁物業

羅淑佩亦透露，希望透過與政府部門「互通」，如與地政總署配對，查核公屋戶是否擁有物業，打擊濫用公屋。

屋署署長羅淑佩10月5日表示，日前已向首階段約8.8萬戶公屋戶派發新申報表，主要是申報在香港是否推有住宅物業。（資料圖片/黃偉倫攝）