秀茂坪天主教小學爆上呼吸道感染個案　涉25學童　學校須醫學監察

秀茂坪天主教小學爆發上呼吸道感染個案，衞生防護中心指，該校過去兩周先後有25名學生發病，當中5人已求診，毋須入院，全部人情況穩定。當局指，正調查相關個案，該校正接受醫學監察。



秀茂坪天主教小學有16男9女學生有上呼吸道感染。（網上圖片）

衞生防護中心指，秀茂坪天主教小學有16男9女學生有上呼吸道感染，他們自上周一（9月25日）起發病，發徵包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水，當中5人已求診，均無須入院。全部病人情況穩定。

中心指，已向該小學提供有關預防上呼吸道感染的建議，包括建議該校進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學生與其他學生適當分隔等。

另外，過去一周再增一宗感染類鼻疽確診個案，涉及一名居於深水埗白田邨的66歲男子，其過往健康良好，但9月23日起開始排尿困難和腹脹，他兩日後到明愛醫院急症室求診，同日入院，其尿液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應，病人現時情況穩定。

深水埗白田邨的66歲男子感染類鼻疽。（資料圖片／張浩維攝）

衞生防護中心指，正調查個案的感染源頭，並正進行流行病學調查。當局指，本港至今累計錄得12宗類鼻疽個案，去年則共錄得46宗類鼻疽個案。

中心指，颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加，提醒市民於颱風和暴雨期間，應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土，而高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。